Tunus'ta Onur Koalisyonu partisinden darbe iddialarına ilişkin soruşturma çağrısı

AA

Mecliste 18 milletvekili bulunan Onur Koalisyonu Başkanı Seyfeddin Mahluf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "devletin prestijini hedef alan ve darbe planında imzası bulunan tüm kişiler hakkında soruşturma" çağrısı yaptı.

Middle East Eye internet sitesinin yayınladığı, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in danışmanlarının hazırladığı öne sürülen darbe planı belgeleri hakkında konuşan Mahluf, ispatlanması halinde ismi geçen herkesin adaletin karşısına çıkarılması gerektiğini belirtti.

Mahluf, "söz konusu fikirlerin ortaya atılması veya plana dökülmesinin başlı başına suç teşkil ettiğini" savunarak, "Darbe fikri şu an mümkün değil. Tunus ordusu en zor zamanlarda bile tarafsızlığını korudu. (Devrim öncesinde) Güvenlik birimleri bugüne kadar rejimin yanında yer almasına rağmen bugün bunu kabul etmez." diye konuştu.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in danışmanları tarafından "Başbakan ve Meclis Başkanı'nın alıkonularak, Anayasa çerçevesinde Said'in yönetime tek başına el koymasını içeren bir darbe planı hazırlandığına" yönelik iddialar, İngiltere merkezli Middle East Eye internet sitesince gündeme getirilmişti.

Sitenin ulaştığı belgelerde, Cumhurbaşkanı Said'in, Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ve Başbakan Hişam el-Meşişi'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çağırdıktan sonra ikilinin dış dünyayla tüm bağlantılarının kesilerek Saray'dan ayrılmalarına müsaade edilmemesi, Cumhurbaşkanı'nın da Anayasa'nın 80. maddesi uyarınca ulusal bir olağanüstü hal durumunda tüm iktidarı ele alma yetkisini kullanmasının planlandığı öne sürülmüştü.

Plan doğrultusunda, halihazırda Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Direktörü görevinde bulunan General Halid el-Yahyavi'nin İçişleri Bakan Vekili olarak atanacağı ve silahlı kuvvetlerin şehir giriş çıkışlarında konumlandırılacağı iddia edilmişti.

Ülkedeki resmi makamlardan söz konusu haberdeki iddialara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

- Tunus'ta devlet erkleri arasındaki çekişme

Tunus'ta şubat ayından bu yana devlet erkleri arasında bir tarafta Cumhurbaşkanı Said diğer tarafta Başbakan ve Meclis Başkanı'nın konumlandığı bir çekişme ve açmaz yaşanıyor.

Bağımsız aday olarak girdiği seçimlerde halkın büyük çoğunluğunun oyunu alarak Cumhurbaşkanı olan Anayasa Profesörü Said, Başbakan Meşişi ile kabine değişikliğinin anayasal olmadığı üzerinden kamuoyu önünde bir tartışmaya girmişti. Aynı şekilde Said, Meclisin onayladığı Anayasa Mahkemesi Üyeleri'nin seçimine ilişkin yasa değişikliğini de Anayasa'ya uygun olmadığı gerekçesiyle reddetmişti.

Cumhurbaşkanı Said'in, Meclis Başkanı Gannuşi ve Başbakan Meşişi'nin de hazır bulunduğu bir törende, yine Anayasa'ya referansta bulunarak "sadece silahlı kuvvetlerin değil kolluk kuvvetlerinin de başkomutanı olduğu" yönündeki açıklamaları ülkede oldukça tepki toplamış, siyasi çevrelerce "yumuşak darbe", "otoriterleşme" olarak yorumlanmıştı.

Tunus'ta devlet erkleri arasındaki bu çekişmeyi sonlandırma yetisine sahip 2014 Anayasası'nın öngördüğü Anayasa Mahkemesi'nin henüz oluşturulamamış olması da krizi hem derinleştiriyor hem de çözümsüz kılıyor.