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Tunus'ta sahra hastanesine dönüştürülen spor salonunda sağlık çalışanları koronavirüsle mücadele ediyor

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında sahra hastanesine dönüştürülen spor salonunda hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Tunus'ta sahra hastanesine dönüştürülen spor salonunda sağlık çalışanları koronavirüsle mücadele ediyor
AA

AA ekibi, başkentin merkezindeki el-Menzah bölgesinde beş ay öncesine kadar spor salonu olarak hizmet verirken sahra hastanesine dönüştürülen merkezi ve sağlık çalışanlarının pandemi ile mücadelelerini görüntüledi.

Geçen yılın ortasına kadar sporcuların ve özellikle haltercilerin uğrak noktası olan spor salonu, şimdi korona hastalarını ağırlıyor. Sağlık çalışanları da dünya çapında olduğu gibi burada hastaların virüsü yenmesi için çalışıyor.

Salonun ilk aşamada hastalığa yakalanan sporcuların tedavisi için tahsis edilmesi planlanıyordu. Ancak, ülkedeki vaka sayısının artmasının ardından yetkililer, Temmuz 2020'de sağlık sektöründeki yükü azaltmak için burayı suni solunum cihazlarının ve diğer ekipmanların bulunduğu daha geniş kapsamlı bir tedavi merkezine dönüştürdü.

- 12 saat aralıksız çalışma

Spor salonu içinde, sağlık çalışanları, tüm koruyucu ekipmanlarıyla oksijen destek bölümünde hastalarla ilgilenirken sarı renkli duvarlar alışılmışın dışında bir görüntü veriyor. Salon, etrafta koşuşturan doktor, hemşire, sağlık çalışanları ve temizlik ekibiyle bir arı kovanını andırıyor.

Doktor ve hemşireler, bazen hiç mola vermeden 12 saat boyunca aralıksız çalıştıklarını anlatıyor.

Menzah'taki sahra hastanesinin Başhemşiresi Yusra Akkari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hastanede toplamda yüzden fazla yatak bulunuyor, birinci bölümdeki 86 yataktan 4'ü resusitasyon için kullanıma uygun. Yaklaşık iki hafta önce de ağır hastaların kabul edildiği ikinci bölüm açıldı, burada da 26 yatak var." dedi.

Hastanenin açılmasından bugüne 1020 kişiyi tedavi ettiğini aktaran Akkari, şu ana kadar 50 hastanın koronavirüsle mücadeleye yenik düştüğünü belirterek, "Bugün burada yaptığımız iş yapmamız gereken bir iştir, bunun için ödül ya da teşekkür beklemiyoruz. Asıl önemli olan bu karanlık dehlizden çıkabilmemiz, geleceğe umutla bakabilmemiz." ifadelerini kullandı.

Aynı şekilde, sahra hastanesinde yeniden canlandırma bölümünde çalışan anestezi uzmanı Hayfa Cerrad, "Hastanenin hizmete girdiği eylül ayından bugüne çalışıyoruz. Şu an resusitasyon bölümünün açılmasıyla yatak kapasitesi yüzü aştı." ifadelerini kullandı.

Cerrad, vaka sayılarının artması, dışarıdan buraya getirilen hastalar göz önüne alındığında hastanenin tedavi oranının yüksek olduğunu anlattı.Tunus Sağlık Bakanlığı'nın ocak ayında paylaştığı rakamlara göre sağlık çalışanlarından 2 bin 600 kişinin koronavirüse yakalandığı belirtildi ancak ölüm oranına ilişkin bilgi verilmedi. Tunus henüz koronavirüse karşı aşılamaya başlamadı.

Tunus'ta son açıklanan rakamlara göre, toplamda 226 bin 15 koronavirüs vakası bulunurken şu ana kadar 7684 kişi hayatını kaybetti.Tunus Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı geliştirilen aşılardan ilk partinin bu ay sonunda geleceğini ve aşılamaya ilk olarak sağlık çalışanlarından başlanacağını duyurmuştu.

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