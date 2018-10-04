Tunus'taki Kültür Kenti isimli gösteri merkezinde gerçekleştirilen Kartaca Müzik Günleri'nde Türk müziğinden örnekler sunuldu. AA'nın haberine göre; Türk müzisyen Murat Sakaryalı, Tunuslu sanatseverlere Türk ezgileriyle dolu bir gece yaşattı.

Tunus'ta bulunmaktan gurur duyduğunu belirten Müzisyen Sakaryalı, gecede iki ülkenin müziklerine de yer verdiklerini söyledi. Sakaryalı, orkestrada Türkiye'den udi Coşkun Helal, perküsyonda Kemal Taşpınarlı, kanunda Yıldan Ergüzel'in yanı sıra Tunuslu üç gencin kendisine eşlik ettiğini belirtti.

Daha önce Susa kentinde bir festivale katıldığını dile getiren Sakaryalı, Tunus'un ve Tunusluların sanata saygısına hayran kaldığını sözlerine ekledi.

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