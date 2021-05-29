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Tunus, BM'nin İsrail ihlallerini soruşturacak uluslararası komisyona destek verdi

Tunus, BM İnsan Hakları Konseyi'nin, İsrail'in ihlallerini soruşturacak uluslararası komisyon kurulmasını öngören kararı destekledi.

Tunus, BM'nin İsrail ihlallerini soruşturacak uluslararası komisyona destek verdi
AA

Tunus, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği ihlalleri soruşturmak üzere bir komisyon kurulmasını öngören kararını memnuniyetle karşıladı.

İnsan Hakları Konseyinin, 27 Mayıs'taki Filistin Özel Oturumunda kabul edilen karara ilişkin Tunus Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen uluslararası insancıl hukuk kuralı ihlallerinin ve bunların altında yatan dini ve etnik kimliğe dayalı baskı ve sistematik ayrımcılık gibi sebeplerin araştırılması için uluslararası bir komisyon kurulması kararının memnuniyet verici olduğu ifade edildi.

Söz konusu kararın "cezasızlık" haline son vereceği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, uluslararası toplum, insan hakları ilkelerine ve bunların hiçbir ayrım yapılmaksızın uygulanmasına ilişkin taahhütlerine uygun olarak "işgal gücünü komisyonla iş birliği yapmaya zorlamaya" davet edildi.

BM'NİN İSRAİL İHLALLERİNİ SORUŞTURACAK ULUSLARARASI KOMİSYON KURULMASI KARARI

BM İnsan Hakları Konseyi, 27 Mayıs'ta İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etmişti.

İsrail aleyhindeki karar tasarısı, 14 çekimser, 9 aleyhte, 24 lehte oyla kabul edildi.

Avusturya, Bulgaristan, Kamerun, Çekya, Almanya, Malawi, Marshall Adaları, İngiltere ve Uruguay tasarı aleyhinde oy kullanan ülkeler oldu.

Tasarıya göre, bağımsız soruşturma komisyonu, İnsan Hakları Konseyi Başkanı Fijili Nazhat Shameem Han tarafından atanacak ve 13 Nisan 2021'e kadar ve bu tarihten itibaren iddia edilen tüm uluslararası insan hakları hukuku ihlalleri ve suistimalleri soruşturacak.

Ayrıca ulusal, etnik, ırksal veya dini kimliğe dayalı sistematik ayrımcılık ve baskı dahil devam eden gerilimlerin, istikrarsızlığın ve çatışmaların nedenleri de mercek altına alınacak.

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