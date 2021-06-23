Tunus ve Bahreyn'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

AA

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 105 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 2 bin 345 kişinin enfekte olduğu ve 2 bin 413 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 14 bin 223'e, vakaların 387 bin 773'e, iyileşenlerin 339 bin 65'e çıktığı ifade edildi.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 15 kişinin hayatını kaybettiği, 394 kişinin enfekte olduğu, 1150 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, son verilerle ülkedeki ölü sayısının 1326'ya, vakaların 263 bin 689'a, iyileşenlerin 256 bin 63'e yükseldiği aktarıldı.