Tunus ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

AA

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 47 kişinin daha Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği, 1004 kişinin hastalığa yakalandığı ve 2 bin 128 kişinin ise iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, ülkede salgından ölenlerin toplam sayısının 10 bin 915'e, virüse yakalananların 312 bin 747'ye yükseldiği, iyileşenlerin ise 264 bin 730 olduğu kaydedildi.

- Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 13 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 953 yeni vaka tespit edildiğini, 1038 kişinin ise iyileştiğini duyurdu.

Salgında toplam can kaybının 6 bin 992'ye, vaka sayısının da 420 bin 301'e yükseldiği, bunlardan 403 bin 702'sinin ise iyileştiği belirtildi.