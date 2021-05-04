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Tunus ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 47, Suudi Arabistan'da 13 kişi daha yaşamını yitirdi.

Tunus ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı
AA

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 47 kişinin daha Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği, 1004 kişinin hastalığa yakalandığı ve 2 bin 128 kişinin ise iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, ülkede salgından ölenlerin toplam sayısının 10 bin 915'e, virüse yakalananların 312 bin 747'ye yükseldiği, iyileşenlerin ise 264 bin 730 olduğu kaydedildi.

- Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 13 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 953 yeni vaka tespit edildiğini, 1038 kişinin ise iyileştiğini duyurdu.

Salgında toplam can kaybının 6 bin 992'ye, vaka sayısının da 420 bin 301'e yükseldiği, bunlardan 403 bin 702'sinin ise iyileştiği belirtildi.

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