Tunus, yurt dışına kaçırılan varlıklarını uzun yıllar geçmesine rağmen hala geri alamadı

AA

Tunus, bu süreçte Bin Ali, ailesi ve yakınları tarafından yurt dışına kaçırılan varlığa ilişkin resmi bir rakam paylaşmadı ancak yerel sivil toplum kuruluşu Mali Şeffaflık Örgütü, bu miktarı yaklaşık 23 milyar dolar olarak açıkladı.

Tunus'ta yolsuzlukla mücadele alanında faaliyet gösteren "Ben Uyanığım" örgütünün yaptığı yazılı açıklamaya göre, Bin Ali, ailesinin ve yakınlarının İsviçre bankalarındaki fonlarının dondurulmasına yönelik yasal sürenin bugün sona ermesi bekleniyor.

Paraların geri alınmasına ilişkin dosya, adı karışanların Tunus'a iade edilmesi, adil bir şekilde yargılanmalarının sağlanması ve bunun ardından yabancı mahkemeler tarafından uygulanabilecek nihai mahkeme kararlarının verilmesi için bir dizi ülkeyi ve belli başlı finans kurumlarını bu konuda iş birliği yapmaya zorlamak için en üst düzeyde diplomatik bir teşvike ihtiyaç duyuyor.

Tunus, konunun bu doğrultuda devam etmesi halinde varlıkların üzerindeki dondurma hakkının yasal süresi sona erdiğinde bu paraları kaybetmekten endişe ediyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ve Başbakan Hişam el-Meşişi de 16 Ocak'ta yaptıkları görüşmede söz konusu fonların dondurulmasıyla ilgili yasal sürenin sona ermesi ve bununla birlikte Tunus halkının haklarının kaybedilmemesi için hızlı hareket etme ihtiyacını ele almıştı.

- Yurtdışındaki paraların sadece küçük bir kısmı geri alındı

"Ben Uyanığım" örgütü Yönetim Kurulu Üyesi Mehab el-Karvi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yabancı bankalara yatırılan yağmalanmış paraların yurda getirilmesi talebinin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen kaçırılan para miktarına kıyasla yalnızca küçük bir miktarının iadesi gerçekleşti." dedi.

Söz konusu paraları geri almak için gerçek bir siyasi irade olmadığını savunan Karvi, "Devrimden sonra ülkeyi yönetenlerin çoğunun Bin Ali ve ailesiyle doğrudan veya dolaylı olarak çıkarları var." ifadelerine yer verdi.

Karvi, Tunus'un ayrıca yabancı farklı ülkelerde bulunan yolsuzluk ve dondurulmuş fonların kurtarılmasında büyük zorluklar yaşadığını bunlardan bazılarının da yasal ve teknik zorluklardan kaynaklandığını vurgulayarak, fonlara ev sahipliği yapan bazı ülkelerin de bu konuda Tunus ile iş birliği eğilimi göstermediğini dile getirdi.

- "Maalesef yağmalanan paraların rakamını bilmiyoruz"

Tunus'taki bağımsız Denetleme Örgütü Başkanı İmad ed-Daymi de, "Bin Ali ve ailesi tarafından yağmalanan ve halen yurda getirilemeyen paralar Tunus halkının hakkıdır." ifadelerini kullandı.

Tunus'ta devrimden sonra gelen yöneticilerin de söz konusu fonların iade edilememesi konusunda sorumlu olduğunu belirten Daymi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tunus'un yağmalanan fonları hakkında en zor olan durum devletin şu ana kadar bu miktarı tahmin edememiş olmasıdır. Maalesef, şu ana kadar Bin Ali ve ailesinin iktidarları boyunca yağmaladıkları paraların rakamını bilmiyoruz. Bu uzun gecikmeden sonra paraların iadesi de zorlaştı. Devlet, fonları geri alabilmek ve sonsuza dek kaybolmaması için söz konusu ülkelere diplomasi yoluyla baskı yapması gerekir."

Tunus'u 24 yıl demir yumrukla yöneten Zeynel Abidin bin Ali, 14 Ocak 2011'de eşini ve yakın ailesini de yanına alarak Suudi Arabistan'a kaçtı.

Tunus Merkez Bankası, 2015 yılında yayınladığı bir raporunda kaçırılan mal varlığının özellikle İsviçre, Fransa, Kanada, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, İtalya, İspanya, Lübnan ve Lüksemburg'da bulunduğunu duyurmuştu.