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Tunuslu gönüllüler ramazanda yerel ürünlerle ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor

Tunuslu gönüllülerin bir araya geldiği "Sekiz Elçi" isimli sivil toplum oluşumu, yerel ürünleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının zorlaştırdığı koşullarda ülkenin ücra köşelerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çalışıyor.

Tunuslu gönüllüler ramazanda yerel ürünlerle ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor
AA

AA muhabiri, gönüllülerin hazırladıkları yardım kolilerini başkentin güneyindeki Zağvan vilayetinin Fahs beldesine götürdükleri dağıtım faaliyetlerine katıldı.

Herhangi bir kar amacı gütmediklerini vurgulayan gönüllüler, sosyal medyadan oluşumlarını takip eden Tunuslu yerli üreticiler ve vatandaşların yardımlarıyla ihtiyaç kolilerini hazırladıklarını aktararak paketlerde çeşitli gıda ve ihtiyaç malzemelerinin bulunduğunu anlattı.

Sekiz Elçi'nin Kurucusu Huda en-Nasıri, arkadaşlarıyla sosyal medyada yaklaşık yarım milyon takipçiye ulaşan yerli ürünlerin kullanımını teşvik ettikleri "Tunus'tan Ye" isimli sayfayla bu girişime başladıklarını aktardı.

Aynı zamanda Medya ve Telekominikasyon Mühendisi Nasıri, "Koronavirüsün ilk aşamasında insanlara evde kalmaları için çağrı yaparken bir yandan da bazı ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırma çalışmalarına başladık. Sayfamızı takip eden vatandaşlar ve üreticiler de bu faaliyetleri görerek bizim aracılığımızla bağışta bulundu." dedi.

Fahs vilayetinde gönüllülerin daha önceden evlerinin imarına yardım ettikleri bir aileyi ziyaretinde, 60 yaşlarında "Habibe Hala" ismindeki bir kadın ekibi sevinçle karşıladı. Habibe Hala, mutluluğunu mırıldandığı yerel nağmelerle gelenlere gösterdi.

Gönüllülerden Murad bin Zeyd de "Habibe Hala'nın bize gösterdiği karşılamayı kelimelerle tarif edemem. Bu ailenin yüzündeki gülümsemelerin bize verdiği mutluluğu anlatamam. Umarım başka Tunuslular da bu vatanın evlatlarına yardım etme imkanı bulur." diye konuştu.

Zeyd, geçen yıl ramazandan itibaren toplamda 17 bin kadar yardım kolisi dağıttıklarını bu rakamı daha da arttırmayı hedeflediklerini paylaştı.

Arap Baharı'nın "doğum yeri" Tunus, pandeminin getirdiği zorlu küresel ekonomik fırtınaya mali açıdan kırılgan olduğu bir dönemde yakalandı.

Tunus sokakları, ağırlaşan sosyoekonomik koşullar karşısında son dönemde ülke genelinde toplumsal olaylarda gözle görülür bir artışa tanık oldu.

Tunus ekonomisi 2020 yılını yüzde 8,8 daralmayla kapatırken, ülkede doğrudan yabancı yatırım dörtte bir oranında düştü. Bunun üstüne temel döviz girdisi ve ülke için istihdam kaynağı turizm gelirlerinde yüzde 60'ın üzerinde düşüş kaydedildi.

Hükümetin açıkladığı rakamlara göre, salgın ülkeye 2,2 milyar dolara mal oldu. Kayıtlı işsizlik yüzde 23'ün üzerinde seyrederken bu rakam, genç nüfusta daha da yükseliyor.

Bunun üstüne Tunus, gerek devrimden sonra gerekse Ekim 2019'da gerçekleştirdiği cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin ardından siyasette uzunca bir süredir istikrar sağlayamadı. Tunus, devrimden bugüne son 10 yılda 10'dan fazla hükümet eskitti.

Ekim 2019'daki son seçimlerden bu yana üçüncü hükümetin Başbakanı Hişam el-Meşişi ve Cumhurbaşkanı Kays Said arasında iki aydır devam eden siyasi düğüm ülke gündemini meşgul ediyor.

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