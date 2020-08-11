Tunuslu yılan avcısı severek yaptığı işiyle geçimini sağlıyor

AA

Tunus'ta, Sağlık, Çevre ve Tarım Bakanlığı tarafından tanınan yılan avlama ruhsatına sahip tek kişi olan Becavi, Pasteur Tıbbi Araştırmalar ve İnceleme Enstitüsü için tehlikeli yolculuklara çıkıyor.

Becavi'nin, Tunus'un güneyindeki Vadi el-Mehcura'da çıktığı yolculuğa bu kez AA muhabiri de eşlik etti.

Ayağındaki spor ayakkabısı ve güneşten sakınmak için taktığı şapkasından başka koruyucu ekipmanı bulunmayan 44 yaşındaki Becavi, bu tehlikeli işin sadece iki günlük maddi ihtiyacını karşılayabildiğini söyledi.

Önceleri bir hobi olarak yaptığı avcılığı, enstitüyle yolları kesiştiğinden bu yana bağımsız bir iş olarak yapmaya başlayan Becavi, yakaladığı yılanların zehrini aşı ve serum üretiminde kullanılmak üzere enstitüye satıyor.

Becavi, enstitünün 7 yıldan beri, biri Fransa'da diğeri İspanya'da olmak üzere yurt dışından iki laboratuvarla çalıştığını, yılan ve zehirli hayvan yetiştiriciliği için özel bir şirket kurduğunu anlatarak, kendisinin de yılan avlama konusunda Sağlık, Tarım ve Çevre bakanlıklarının tanıdığı bir ruhsata sahip olduğunu belirtti.

Enstitüye yılda toplam 60 yılan sattığını, bu sayıyı aşmasının yasak olduğunu söyleyen Becavi, bir yılanı yaklaşık 20 dolara verdiğini ifade etti.

- "Yılanlar hayatımın bir parçası oldu"

Vadi el-Mehcura'da, derin bir sessizlik ve emin adımlarla avına doğru ilerleyen Becavi, 40 santimetre boyunda bir su yılanı yakalıyor.

Yüzünde herhangi bir kaygı ifadesi belirmeyen Becavi, "Yılanlar hayatımın bir parçası oldu. Onlarla oynamak, onlara dokunmak hoşuma gidiyor, mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.

- Fuar açma hayali

Tunus'taki yılan çeşitlerini tanıtacağı bir fuar açmak istediğini, bunun için de yetkililerin desteğine ihtiyaç duyduğunu dile getiren Becavi, bu fuarla insanlara zehirli ve zehirsiz yılanları ayırt etmeyi öğretmek istediğini anlattı.

Becavi ayrıca belli bir ücret karşılığında evi ve bahçesinde yılan çıkan insanlara da yardımcı olduğunu söyledi.

- Evde onlarca yılanla yaşıyorlar

Başkentin güneyindeki Bin Arus kentinin kırsal bölgelerinde yaşayan Becavi, evinde de yılan yetiştiriciliği yapıyor.

Becavi'nin eşi Selma da evlenmeden önce bir avcı ile hayatını birleştireceğinin bilincinde olduğunu ifade etti.

Oğlu Yahya ile onlarca yılanın olduğu bir evde yaşamı kabullendiklerini dile getiren Selma, "Bazılarının düşündüğü gibi onlar bizim için bir tehdit oluşturmuyor. Aksine bize her şey çok normal geliyor." diye konuştu.