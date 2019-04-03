Yapılan yeni bir çalışma, tüp bebek (IVF) yöntemiyle dünyaya gelen çocukların, normal bir şekilde dünyaya gelen çocuklara oranla kansere yakalanma risklerinin daha fazla olabileceğini ortaya koydu.

Bilim insanları, tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen çocukların ilk 10 yılda hastalık tanısı alma ihtimalinin yüzde 17 daha fazla olduğunu açıkladı. Minnesota Üniversitesi'nden araştırmacılar, tüp bebek yöntemiyle doğan 276.000 bebek ile normal yolla doğan 2.27 milyon bebeği karşılaştırdı. JAMA Pediatri dergisinde yayınlanan sonuca göre; “Bu çalışma, çocukluk çağı kanserleri ile tüp bebek yöntemi arasında küçük bir ilişki buldu."

Bu güne dek 10 milyon bebek tüp bebek yöntemiyle dünyaya geldi. Peki, tüp bebek yöntemine başvuranları veya başvurmayı planlayanları endişelendiren bu araştırmayla ilgili Türk uzmanlar ne dedi?

"KORKULACAK BİR ŞEY YOK"

Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı - Dünya Kısırlık ve Tüp Bebek Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Timur Gürgan:

"Tüp bebek 40 yıldır dünyada uygulanıyor ve tüp bebek tedavisi sonucunda 10 milyonun üzerinde bebek doğumu gerçekleşti. Bilimsel camia doğumdan sonra, yapılan işlemlerin doğan çocuklarda herhangi bir anomaliye neden olup olmadığını, kanser veya başka sorunlara yol açıp açmadığını çok yakın bir şekilde takip ediyor. Bizim de içinde bulunduğumuz Avrupa Üreme Cemiyeti (ESHRE),Dünya Kısırlık ve Tüp Bebek Cemiyeti ile Akdeniz Ülkeleri Üreme Cemiyeti başta olmak üzere dünyanın her tarafından bu konuyla ilgili çalışmalar yapılıyor.

Yıllar önce de tüp bebekte kullanılan ilaçların kadınlarda kanser yaptığına dair korkutucu açıklamalar yapılmıştı. Akabinde herkes korkarak, 'Acaba kanser mi oluyorum?' demeye başlamıştı. Ancak bilim camiasının yaptığı detaylı inceleme, tüp bebek tekniğinin veya kullanılan ilaçların herhangi bir hastalık artışına yol açmadığını ve ihmal edilebilecek derecede bir veri olduğunu gösterdi.

JAMA'da yayınlanan bu yeni çalışma ise, normal yolla doğanlar ile tüp bebek yöntemiyle doğanları karşılaştırdı. Sonuç olarak çok minimal, hatta ihmal edilecek derecede, çok nadir görülen bazı karaciğer tümörlerinin tüp bebek olan grupta daha sık (birkaç tane) görüldüğü kaydedildi. Ancak bu bilimsel makalenin çok iyi bir şekilde yorumlanmadan, camiaya sunulması ilgi çekmek için yapılıyor. Ancak şu an korkulacak bir şey yok.

Şunu söylemek gerekir ki; tüp bebek tedavisi kişiye özel olmalı. Tedavi alanında uzman kişiler tarafından yapılmalı. Kısırlığın nedeninin ne olduğunu anlamadan, kadın ve erkekten çocuğa yansıyacak muhtemel problemleri önceden değerlendirmeden, genetik problemler veya diğer faktörler ortadan kaldırılmadan tedaviye başlanmamalı."

TÜP BEBEK YÖNTEMİ, ÇOCUKLARDA KANSER RİSKİNİ ARTIRIR MI?

Endometriozis ve Adenomyozis Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yücel Karaman:

"Pek çok yayın her ne kadar lösemi, lenfoma hepatoblastoma gibi kanserlerin bir miktar arttığını gösterse de bu konuda, henüz tüp bebek yapılan çocuklarda daha fazla kanser riski olduğu gösterilememiştir. Aksine birçok yayında tüp bebek yöntemiyle doğan çocuklar ile doğal yoldan doğan çocuklarda kanser riskinin aynı olduğu saptanmıştır. Bu konu en iyi yayınlardan biri olan Hollanda Kanser Enstitüsünün şubat 2019’da yayınladığı bir makalede ele alınmıştır. Enstitü başkanı Prof. Flora van Leeuwen, 47 bin 690 çocuğu (24 bin 269'u tüp bebek) 21 yıl takip etti. Kanser riski açısından her iki grup arasında bir fark saptamamıştır.

Sonuç olarak tüp bebek, çocuk kanserleri riskini artırır diye bir sonuca günümüz bilgilerinde ulaşmak doğru değildir. Zaten Minesotta Üniversitesinden yapılan yayında da tüp bebek yönteminin direkt sorumlu tutulamayacağı belirtiliyor."

"İSPATLANABİLMİŞ BİR ŞEY DEĞİL"

Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Murat Arslan:

"Tüp bebek yönteminin erken dönem çocukluk çağı kanserine neden olduğunu iddia eden çalışma olduğu gibi bunun aksi yönünde de çalışmalar var. Bu ispatlanabilmiş bir şey değil dolayısıyla bugün için elimizde böyle bir veri var diyemiyoruz. Onun dışında tüp bebekle doğan çocuklarda bir miktar kalp hastalıkları ve iskelet sistemi hastalıkları dediğimiz bazı hastalıkların, deformitelerin arttığına dair bulgular var. Yine de kesin bir yorum yapamamakla birlikte bu açıdan tüp bebekle hamile kalmış gebelerin takibinde daha dikkatli olunması gerektiğini vurguluyoruz."