TÜPRAŞ temettü tarihi 2024: Tüpraş ne zaman temettü verecek, hesaplara yattı mı?
Tüpraş, (TUPRS) gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtılması yönünde karar alındığını duyurdu. 2024 yılı içerisinde ikinci kez temettü kararı alan şirket bilindiği üzere, 5 Nisan tarihinde 9,34 TL net temettü dağıtımı yapmıştı. Buna ilişkin, TÜPRAŞ ne zaman temettü dağıtacak, hesaplara yattı mı? Tüpraş ne kadar temettü verecek? sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte 2024 TÜPRAŞ temettü tarihi...
Tüparaş temettü ödeme takvimi gündemdeki yerini koruyor. Tüpraş, Kamuya Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama ile temettü ödeme tarihi ve temettü ödeme miktarını duyurdu. Peki, Tüpraş ne kadar temettü dağıtacak, ne zaman hesaplara yatacak? İşte temettü ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih...
TÜPRAŞ NE ZAMAN TEMETTÜ VERECEK?
Tüpraş, (TUPRS) yapılan yönetim kurulunda 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtılması yönünde karar alındığını duyurdu.
Şirketten Kamuya Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama ile temettü ödeme tarihi ve tutarı belli oldu.
Buna göre, Tüpraş temettü ödemesi 27 Eylül 2024 tarihinde yapıldı. Kâr payları ise 1 Ekim 2024 tarihinde yatırımcıların hesabına yatacak.
TÜPRAŞ HİSSE BAŞI KAÇ TL TEMETTÜ DAĞITACAK?
Tüpraş 2023 kârından yatırımcılarına hisse başı net 10,7432256 temettü dağıtım kararı aldı.
Ortaklara 23 milyar lira tutarında nakden temettü dağıtılması ve ortaklara ödenecek toplam 23 milyar TL kâr payının ve 2 milyar 300 milyon TL tutarındaki genel kanuni Yedek Akçenin Vergi Usul Kanunu ve TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarda geçmiş yıl kârlarından karşılanmasının belirtildiği açıklamada, "Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 23.000.000.000,00 TL temettünün 1,00 TL nominal değerli hisse için brüt 11,9369175 TL (%1.193,69), net 10,7432257 TL (%1.074,32) olarak ödenmesi" yapılacağı ifadeleri kullanıldı.
1 YILDA KAÇ KEZ TEMETTÜ VERİLİR?
Temettü miktarı sabit değildir (faizin aksine) genellikle yılda bir, iki veya dört kez yapılabilir.
ŞİRKETLER NEDEN TEMETTÜ DAĞITIR?
Şirketin yıllık faaliyeti süresince elde ettiği net dönem kârından yasal karşılıklar çıkarıldıktan sonra kalan paradan dağıtılır. Bu dağıtım nakit para ile de olabilir hisse senedi karşılığında da. Ortak olunan şirket, bedelsiz sermaye artırımı yapmaya karar verirse pay senedi olarak temettü dağıtır.