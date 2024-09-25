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        Haberler Bilgi Ekonomi Tüpraş temettü ödemeleri onaylandı, KAP'ta duyuruldu! Tüpraş temettü ödemesi ne zaman ve hisse başına ne kadar ödeme yapılacak?

        Tüpraş temettü ödemeleri onaylandı! Tüpraş ne zaman ve ne kadar temettü dağıtacak?

        Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ), Ağustos ayında 2023 kârından yatırımcılarına temettü ödemesi yapacağını açıklamıştı. Son olarak, şirket tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, temettü kararının onaylandığı açıklandı. Peki, Tüpraş ne zaman ve ne kadar temettü verecek? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 08:34 Güncelleme: 26.09.2024 - 00:13
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        Geçtiğimiz günlerde Tüpraş, yatırımcısına elde ettiği kârdan temettü dağıtacağını açıklamıştı. Şirket tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada; temettü kararının onaylandığı bildirildi. Böylece Tüpraş temettü ödeme miktarı ve tarihi de kesinlik kazandı. Peki, Tüpraş ne zaman ve ne kadar temettü verecek? İşte, detaylar...

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        TÜPRAŞ TEMETTÜ KARARI ONAYLANDI! TÜPRAŞ TEMETTÜ NE ZAMAN?

        Tüpraş, geçtiğimiz günlerde 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtılacağını açıklamıştı. Dün şirket tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, temettü ödemesinin onaylandığı açıklandı.

        Buna göre, Tüpraş temettü ödemesi 27 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. Kâr payları ise 1 Ekim 2024 tarihinde yatırımcıların hesaplarına yatacak.

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        TÜPRAŞ HİSSE BAŞI KAÇ TL TEMETTÜ DAĞITACAK?

        Tüpraş 2023 kârından yatırımcılarına hisse başı net 10,7432256 temettü dağıtım kararı aldı.

        Ortaklara 23 milyar lira tutarında nakden temettü dağıtılması ve ortaklara ödenecek toplam 23 milyar TL kâr payının ve 2 milyar 300 milyon TL tutarındaki genel kanuni Yedek Akçenin Vergi Usul Kanunu ve TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarda geçmiş yıl kârlarından karşılanmasının belirtildiği açıklamada, "Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 23.000.000.000,00 TL temettünün 1,00 TL nominal değerli hisse için brüt 11,9369175 TL (%1.193,69), net 10,7432257 TL (%1.074,32) olarak ödenmesi" yapılacağı ifadeleri kullanıldı.

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        1 YILDA KAÇ KEZ TEMETTÜ VERİLİR?

        Temettü miktarı sabit değildir (faizin aksine) ve şirket tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Temettüler genellikle 3 ayda bir ödenir.

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        ŞİRKETLER NEDEN TEMETTÜ DAĞITIR?

        Şirketin yıllık faaliyeti süresince elde ettiği net dönem kârından yasal karşılıklar çıkarıldıktan sonra kalan paradan dağıtılır. Bu dağıtım nakit para ile de olabilir hisse senedi karşılığında da. Ortak olunan şirket, bedelsiz sermaye artırımı yapmaya karar verirse pay senedi olarak temettü dağıtır.

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