Borsayı takip eden binlerce yatırımcının beklediği Tüpraş temettü ödemeleri 27 Eylül'de şirket tarafından yapıldı. Ancak KAP'a yapılan açıklamada, temettünün hesaba birkaç gün sonra geçeceği ifade edildi. Şimdi, Tüpraş hissesi olan vatandaşlar ödeme durumunu merak ediyor. Peki, Tüpraş temettü ödemeleri yattı mı, hesaba geçti mi? İşte, detaylar...