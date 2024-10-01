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        Haberler Bilgi Ekonomi Tüpraş temettü ödemeleri yattı mı, hesaba geçti mi, ne zaman geçecek, Tüpraş temettü bugün mü yatıyor?

        Tüpraş temettü ödemeleri bugün yapıldı: Tüpraş temettü ödemeleri yattı mı, hesaba geçti mi?

        Tüpraş, 2023 kârından yatırımcılarına 10,7432256 TL temettü ödemesi yapacağını açıklamış ve 27 Eylül'de ödemeleri gerçekleştirmişti. Kamu Aydınlatma Platformu'ndan yapılan açıklamada, ödemelerin hissedarların hesabına daha sonra geçeceği belirtildi. Peki, Tüpraş temettü ödemeleri yattı mı, hesaba geçti mi? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 10:33 Güncelleme: 01.10.2024 - 10:33
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        Borsayı takip eden binlerce yatırımcının beklediği Tüpraş temettü ödemeleri 27 Eylül'de şirket tarafından yapıldı. Ancak KAP'a yapılan açıklamada, temettünün hesaba birkaç gün sonra geçeceği ifade edildi. Şimdi, Tüpraş hissesi olan vatandaşlar ödeme durumunu merak ediyor. Peki, Tüpraş temettü ödemeleri yattı mı, hesaba geçti mi? İşte, detaylar...

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        TÜPRAŞ TEMETTÜ ÖDEMELERİ YATTI MI?

        Tüpraş, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı yapıyor. Buna göre, Tüpraş temettü ödemesi 27 Eylül 2024 tarihinde yapıldı ve yatırımcıların hesabına 1 Ekim Salı bugün itibarıyla geçti.

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        TÜPRAŞ HİSSE BAŞI KAÇ TL TEMETTÜ DAĞITACAK?

        Tüpraş 2023 kârından yatırımcılarına hisse başı net 10,7432256 temettü dağıtım kararı aldı.

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        1 YILDA KAÇ KEZ TEMETTÜ VERİLİR?

        Temettü miktarı sabit değildir (faizin aksine) ve şirket tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Temettüler genellikle 3 ayda bir ödenir.

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        ŞİRKETLER NEDEN TEMETTÜ DAĞITIR?

        Şirketin yıllık faaliyeti süresince elde ettiği net dönem kârından yasal karşılıklar çıkarıldıktan sonra kalan paradan dağıtılır. Bu dağıtım nakit para ile de olabilir hisse senedi karşılığında da. Ortak olunan şirket, bedelsiz sermaye artırımı yapmaya karar verirse pay senedi olarak temettü dağıtır.

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