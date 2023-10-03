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        Haberler Gündem Tüpraş temettü yattı mı, ne zaman yatacak? Tüpraş (TUPRS) ne kadar, kaç TL temettü ödemesi yapacak?

        Tüpraş temettü ne zaman yatacak? Tüpraş (TUPRS) ne kadar temettü ödemesi yapacak?

        Tüpraş 2023 yılı içersinde 2. kez temettü ödemesi yapıyor. Tüpraş Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Kâr Dağıtım Önerisi hakkında açıklama yaptı. Yapılan bu açıklama, "Tüpraş temettü yattı mı, ne zaman yatacak? Tüpraş (TUPRS) ne kadar temettü ödemesi yapacak?" Sorularını beraberinde getirdi. İşte Tüpraş temettü ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 20:36 Güncelleme: 03.10.2023 - 20:36
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        Tüpraş temettü ödeme tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bu yıl ikinci kez temettü ödemesi yapacak olan şirket hissedarlarına şirket pay başına brüt 7,53 TL, net 6,77 TL peşin kâr payı ödeyecek. Peki, "Tüpraş temettü yattı mı, ne zaman yatacak? Tüpraş (TUPRS) ne kadar temettü ödemesi yapacak?" İşte detaylar...

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        TÜPRAŞ NE KADAR TEMETTÜ YATIRACAK?

        28 Eylül tarihine kadar portföyünde Tüpraş (TUPRS) hissesi olanlar ödeme alacaklar. Ödeme miktarları; TUPRS hissesi bulunan yatırımcılara pay başına brüt 7,52 TL, net 6,77 TL olacak.

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        TÜPRAŞ TEMETTÜ DAĞITIM TARİHİ

        Temettü Hak Ediş için Son Tarih: 28 Eylül 2023

        Temettü Dağıtım Tarihi: 29 Eylül 2023

        Temettü Ödeme Tarihi: 3 Ekim 2023

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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