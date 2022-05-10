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Tüpraş’tan ilk çeyrekte 240 milyon TL yatırım

Tüpraş, 2022 yılının ilk üç aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında 2030 yılına kadar yaklaşık 1 GW’lık sıfır karbonlu elektrik üretim portföyüne ulaşmayı hedefleyen Tüpraş, bu kapsamda elektrik üreticisi Entek Elektrik’in hisselerini devralmak üzere gerekli çalışmalara başladı.

Tüpraş’tan ilk çeyrekte 240 milyon TL yatırım
HABERTURK.COM

Tüpraş 2022 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, ilk üç aylık dönemde yüzde 85’lik kapasite kullanımıyla 6 milyon ton üretim ve 6,5 milyon ton satışla 76,5 milyar TL ciroya ulaştı.

Modernizasyon, enerji verimliliği ve dönüşüme yönelik yatırımlarını sürdüren Tüpraş, %45’i sürdürülebilirlik hedefine yönelik olmak üzere toplam 240 milyon TL’lik yatırım harcaması gerçekleştirdi.

Rusya ve Ukrayna savaşının yarattığı belirsizlik ile petrol arzının azalacağına yönelik beklentiler ve Rusya’ya yönelik açıklanan yaptırım paketleri Brent ham petrol fiyatını hızla yükseltti ve Mart ayı sonunda 110 $/v seviyesinden kapattı.

Brent ham petrol fiyatındaki yükseliş, enerji maliyetlerindeki artış ve özellikle Rusya’dan Avrupa’ya ihraç edilen motorin ve ara ürün arzındaki kesilme ile orta distilat ürün marjları rekor seviyelere çıktı.

İLK ÇEYREKTE 896 MİLYON TL NET KÂR

Yılın ilk iki ayında ürün marjları beş yıllık ortalamaları yakalarken, üretim ile ilişkili olarak, özellikle doğalgaz fiyatındaki yüksek artışlar, rafinaj faaliyet karlılıkları üzerinde sınırlayıcı bir etkiye sebep oldu. Mart ayında yukarı yönlü hareket eden ürün marjları ve Brent ham petrol fiyatındaki artışa bağlı oluşan stok kârının etkisi ile Tüpraş ilk çeyrekte 896 milyon TL net kâr kaydetti.

Disiplinli ve etkin finansman politikaları ve iyileşmeye devam eden faaliyet kârlılığıyla güçlü bilanço korunurken, finansal performans rasyoları da 2021 yılsonu itibarıyla yakalanan güçlü seviyelerini sürdürdü.

Tüpraş, Koç Holding’in liderliğinde yürütülmekte olan Karbon Dönüşümü Programı kapsamında, geçtiğimiz yıl Kasım ayında hayata geçirdiği Stratejik Dönüşüm Planı doğrultusunda Aygaz ve Koç Holding’den, elektrik üreticisi Entek Elektrik hisselerini devralmak üzere gerekli adımları attı. Şirketin stratejik öncelikleri arasında yer alan yeşil hidrojenin üretimi için önemli miktarda sıfır karbonlu elektrik ihtiyacı oluşacağından, 2030 yılına kadar yaklaşık 1 GW’lık sıfır karbonlu elektrik üretim portföyüne ulaşılması amaçlanıyor. Entek’in sahip olduğu mevcut kurulu yenilenebilir elektrik kapasitesi ve büyüme planlarının Tüpraş’ın stratejik hedefleri ile uyumu sayesinde sıfır karbon elektrik alanında atılan adımların hızlanması hedefleniyor.

Tüpraş, ülkemizin akaryakıt ihtiyacını kesintisiz karşılama görevini yerine getirirken enerji sektörünün geleceğinde de liderliği hedeflediği dönüşüm yolculuğu boyunca, tüm faaliyetlerini emniyetli işletme anlayışıyla yerine getirmeye; yetkin insan kaynağı ve küresel rekabet gücüyle hissedarları, iş ortakları, tüm paydaşları ve ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam edecek.

Operasyonel ve Finansal Veriler

1Ç 2022

1Ç 2021

Fark (%)

Operasyonel

Toplam Üretim

6,0

4,6

30

(Milyon Ton)

Toplam Satış

6,5

5,0

29

Finansal (Milyon TL)

Satış Hasılatı

76.541

19.821

286

Faaliyet Karı

2.756

-614

Vergi Öncesi Kar

1.062

-960

Net Dönem Karı*

896

-760

*Azınlık payları hariç

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