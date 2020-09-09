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Türkiye’de sıfır kilometre araç bulma sorunu yaşanırken, 2020 yılı ilk altı aylık dönemde ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 939 bin 467 adet oldu. İkinci el araca talebin artması, sektörde güven sorununu da beraberinde getirdi.

Ticaret Bakanlığı, bu endişeleri yok etmek ve sektöre standart getirmek için 1 Eylül tarihinden itibaren ikinci el araç ticareti yapmak isteyenlere yetki belgesi ve araçlara ekspertiz zorunluluğu açıkladı.

Yönetmeliğe göre, ekspertizi yapılmayan araçlar satılamayacak, 2 ile 8 yaş arasındaki ve 160 bin kilometre altındaki araçlara, satış tarihinden itibaren 3 ay ve 5 bin kilometre garantisi uygulanacak.

Asistans hizmetleri alanında faaliyet gösteren Tur Assist ise yeni dönemde, Warranty Pratik & Warranty Plus İkinci El Otomobil Garanti Paketleri ile hizmette bulunacağını açıkladı.

Tur Assist Pazarlama Müdürü Nil Mutlu Turhan, "İkinci el otomobil garanti hizmetini 2003 yılından bu yana veriyoruz. Şimdi ise Ticaret Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirildi. Yaklaşık 17 yıllık deneyimimiz ile bu yeni dönemde de önemli hizmetlerimiz olacak. Tur Assist olarak, bireysel müşterilerimize sunduğumuz Warranty paketleriyle ikinci el araçlara artı değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

Turhan, "İkinci el otomobilde alıcılar beklenmedik masraflar ile karşılaşabiliyor. Warranty paketleriyle ikinci el araç kullanıcılarını koruma altına alırken, bir yandan da Türkiye’nin her noktasına yayılmış geniş hizmet ağımız ile müşterilerimize hızlı ve profesyonel hizmet alma imkanı sunuyoruz” dedi.

Turhan alınan hizmetle ilgili olarak da, "Ekspertiz raporu hazırlanırken birçok parametreye bakılıyor. Kapsam dahilinde olmayan parçalar belirlenerek müşteri ile paylaşılıyor. Sorun olmayan parçalar ise garantimiz altında oluyor. Bir araç arızalanırsa durumuna göre çekici hizmeti veriyoruz. Sonra anlaşmalı servislerde arızası gideriliyor. Eğer arıza garanti kapsamındaki parçada gerçekleşmişse ücret talep edilmiyor" ifadelerini kullandı.