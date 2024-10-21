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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tur otobüsü faciasında 7 can kaybı! | Son dakika haberleri

        Tur otobüsü faciasında 7 can kaybı!

        Aksaray'da tur otobüsünün devrildiği kazada can kaybı attı. Faciada hastaneye kaldırılan bir kişinin daha hayatını kaybetmesinin ardından ölü sayısı 7'ye yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 11:55 Güncelleme: 21.10.2024 - 11:55
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        Tur otobüsü faciasında 7 can kaybı!
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        Aksaray'da tur otobüsün devrildiği kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi.

        AA'da yer alan habere göre Acıpınar mevkisindeki kazada yaralanan Hafize Çimen, tedavi gördüğü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

        Çimen'in cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı. Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

        Balıkesir'den Kapadokya'ya giden Nurhan Hazer yönetimindeki Akhisar Seyahat firmasına ait tur otobüsü, 18 Ekim'de Aksaray-Ankara kara yolu Acıpınar mevkisinde devrilmişti. Kazada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi yaralanmıştı.

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        #haberler
        #Aksaray
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