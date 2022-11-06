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Haberler Gündem Trafik Amasya'da Tur otobüsü kazasında camdan fırladı: 3 ölü, 8 yaralı -En son haberler
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Amasya'da feci kazada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı! Yolcu kırılan camdan yol fırladı

Amasya'da tur otobüsü, çekici ile taşınan iş makinesine çarptı. Feci kazada otobüsün kırılan camından fırlayan 1 yolcu hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yolculardan durumu ağır olan otobüs sürücüsü ve bir kişi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Amasya'da Tur otobüsü kazasında camdan fırladı: 3 ölü, 8 yaralı -En son haberler
Tur otobüsü kazasında camdan fırladı: 3 ölü, 8 yaralı
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DHA

Amasya'da, tur otobüsünün çekiciyle taşınan iş makinesine çarptığı kazada, camdan yola fırlayan yolcu Güler Güneş (52) olay yerinde, otobüs sürücüsü ile bir kişi de hastanede hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Çambükü köyü mevkisinde meydana geldi. Mustafa Dursun idarisindeki 'Gök Mavi Tur'a ait tur otobüsü, Rıza A. yönetimindeki çekici ile iş makinesine çarptı.

Kazada otobüsün kırılan camından yola fırlayan Güler Güneş hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Amasya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınan otobüs sürücüsü Mustafa Dursun (62) ve Mehmet Kılıçarslan (65), tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Yaralılar, Fazlı Kurt, Rıza Çağlar, Bektaş Şen, Ali Yücel, Ahmet Çelik, Özcan Yaman, Havva Demiryürek ve Sami Gül'ün de tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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