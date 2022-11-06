Tur otobüsü kazasında camdan fırladı: 3 ölü, 8 yaralı 0:00 / 0:00

DHA

Amasya'da, tur otobüsünün çekiciyle taşınan iş makinesine çarptığı kazada, camdan yola fırlayan yolcu Güler Güneş (52) olay yerinde, otobüs sürücüsü ile bir kişi de hastanede hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Çambükü köyü mevkisinde meydana geldi. Mustafa Dursun idarisindeki 'Gök Mavi Tur'a ait tur otobüsü, Rıza A. yönetimindeki çekici ile iş makinesine çarptı.

Kazada otobüsün kırılan camından yola fırlayan Güler Güneş hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Amasya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınan otobüs sürücüsü Mustafa Dursun (62) ve Mehmet Kılıçarslan (65), tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Yaralılar, Fazlı Kurt, Rıza Çağlar, Bektaş Şen, Ali Yücel, Ahmet Çelik, Özcan Yaman, Havva Demiryürek ve Sami Gül'ün de tedavilerinin sürdüğü belirtildi.