Tur otobüsünün otomobili sürükleyip karşı şeride geçtiği kaza kamerada
Antalya'nın Serik ilçesinde tur otobüsünün otomobili sürükleyip, karşı şeride geçtiği ve otomobil sürücüsü 20 yaşındaki Ali Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, savrulan otomobilin metrelerce dönerek sürüklenmesi ve otobüsün de refüjü aşıp, karşı şeride geçişi yer aldı.
Manavgat'tan Serik ilçesi yönüne ilerleyen Hüseyin Köle'nin kullandığı tur otobüsü, kavşaktan geçmeye çalışan Ali Yılmaz yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Otomobili yaklaşık 20 metre sürükledikten sonra refüjdeki palmiye ağacını deviren otobüs, karşı şeride geçip kaldırıma çarparak durdu.
Kazada hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Ali Yılmaz, sıkıştığı araçta itfaiye görevlilerinin çalışmasıyla çıkartıldı. Ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 20 yaşındaki Ali Yılmaz hayatını kaybetti.
OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA
Tur otobüsündeki 13 yolcu büyük korku yaşarken, yaralanan olmadı. Otobüs şoförü Hüseyin Köle gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Diğer yandan kaza, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde savrulan otomobilin metrelerce dönerek sürüklenmesi ve otobüsün de refüjü aşıp, karşı şeride geçişi yer aldı.