Haberler Televizyon Turabi Survivor'a katılacak mı? Acun Ilıcalı açıkladı: Turabi Survivor 2024 kadrosunda var mı?

Turabi Survivor'a katılacak mı, son durum ne oldu? Survivor 2024 All Star kadrosu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bu akşam TV8'de "Survivor All Star Takımlar Belli Oluyor" programı ile mücadele edecek isimler netlik kazanacak. Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde yarışmaya katılacak isimleri tek tek paylaşırken o kareler arasında Turabi Çamkıran'da yer almıştı. İşte "Turabi Survivor 2024 kadrosunda var mı?" sorusunun yanıtı ile Survivor 2024 kadrosunda son durum... Habertürk Giriş: 10.12.2023 - 18:36 Güncelleme: 10.12.2023 - 18:36 facebook

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Survivor 2024 kadrosu netleşiyor. Sağlık sorunları nedeniyle yarışmada yer alamayacağını söyleyen Turabi'nin son Acun Ilıcalı paylaşımında yer alması "Turabi Survivor'a katılacak mı?" sorularını beraberinde getirdi. Peki Survivor 2024 All Star ne zaman başlayacak, bu sene Turabi Çamkıran Survivor'da var mı? İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...

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TURABİ ÇAMKIRAN SURVİVOR ALL STAR'DA YER ALACAK MI? Acun Ilıcalı Survivor All Star kadrosuyla buluştu ve herkesi tek tek paylaştı. All Star kadrosunda Turabi'nin de yer alması kafaları karıştırdı. Turabi Acun Ilıcalı'nın çektiği videoya "Survivor güzel bir yer de abi sen varsın. Bize bayağı zehir edeceksin" dedi.