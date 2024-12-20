TÜREB: Rüzgar enerji kurulu gücüne 15 milyar euro yatırım yapıldı

TÜREB Finansal Kurum Paydaşları toplantısına; kamu kurumları, türbin üreticileri, kanat üreticileri, kule üreticileri, mühendislik firmaları, bankalar, danışmanlık şirketleri yetkilileri, lojistik şirketleri, Sivil Toplum Kuruluşları, yatırımcılar, sanayiciler de dahil olmak üzere 150'ye yakın sektör profesyoneli katıldı.

RÜZGAR ENERJİSİ KURULU GÜCÜNE 15 MİLYAR EURO YATIRIM YAPILDI

Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücüne yaklaşık 15 milyar euro yatırım yaptığını dile getiren TÜREB Başkanı İbrahim Erden "10 yıl önce dünya rüzgar enerjisi pazarının yüzde 55'i batılı türbin tedarikçileri tarafından domine edilirken bugün batılı türbin üreticileri yalnızca yüzde 36'lık bir türbin pazarına hakim durumda. COVID-19 pandemisi sürecinde uygulanan genişlemeci mali politikalar, tedarik zinciri sorunları, enerji fiyatlarındaki artış ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali gibi faktörler, küresel çapta enflasyon oranlarını yükseltirken, birçok merkez bankası, fiyat istikrarını sağlamak amacıyla faiz oranlarını artırmaya yöneldi. Türkiye özelinde yükselen ülke risk primi ile birlikte borçlanma maliyetlerinde yaşanan ilave artış, 2021 yılı itibari ile sona eren YEKDEM-1 dönemi ile birleşerek yatırım hacminin oldukça daralmasına neden oldu. Öte yandan, değişen finansal koşullara rağmen, gün itibariyle işletmedeki RES kurulu gücümüz yaklaşık 15 milyar euroluk yatırımla 12.900 MW'ı, verilen depolamalı lisanslar ve diğer projeler dahil toplam proje portföyümüz de 24.000 MW'ı aşmış durumdadır. Ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızca açıklanan 2035 Yenilenebilir Enerji Vizyonu ve yeni hedeflerle RES kurulu gücünün 2035 yılında 50.000 MW'a ulaşması hedefleniyor.Türkiye CDS değerlerinin görece normal düzeylere gelmiş olduğu, FED ve ECB'nin faiz indirimlerine başladığı bugünlerde önlisans/lisans almış 24 GW'lık yatırımın hayata geçebilmesi için önümüzdeki birkaç sene içerisinde bugüne kadar sağlanmış olan finansmanın 2 katı kaynağa ihtiyaç duyulacağı kaçınılmaz bir gerçek" dedi.