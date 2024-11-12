TÜRES'ten yemek bedeli istisna tutarı çağrısı

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, yaptığı yazılı açıklamada, yemek fiyatlarında Türkiye'nin enflasyon hedefleri doğrultusunda dengelenme sağlanabilmesi için sektörde öngörülebilirliğin ve düzenli gelirlerin payının artırılması gerektiğini kaydetti.

Günlük yemek bedeli istinası tutarının artırılmasının çalışanların refahına ve yeme-içme sektöründeki canlılığa katkı sunacağını vurgulayan Bingöl, nakit olarak verilen yemek yardımlarının diğer alanlara dağıldığını ve bu durumdan olumsuz etkilendiklerini anlattı.

Bingöl, yaptıkları araştırmalara göre, nakit olarak verilen yemek tutarlarının büyük kısmının yeme-içme sektörüyle ilgisi olmayan alanlarda kullanıldığını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Son iki yılda nakit yemek yardımlarından dolayı düzenli müşteri kaybına uğrayan ve bunları yerine koyamayan birçok işletme artan maliyetlerle baş edemediği için belirli aralıklarla fiyatlarını artırmak zorunda kaldı. Bunun sonucunda zincirleme etkisiyle sektörümüzde fiyatlama davranışları bozuldu ve kayıt dışılık arttı. Yeme-içme sektörü emek yoğun bir sektör.