Turgay Salim, yeni şarkısını dinleyicilerle buluşturdu

Kıbrıslı Türk Halk Müziği ozanı Turgay Salim, geçmişin masumiyetine ve kaybolan gençlik günlerine duyulan derin özlemini Kıbrıs'ın kültürel mirasını yansıtan şehriyle anlattığı yeni türküsü 'Mağusa Şehri Kal-a'yı dinleyicilerle buluşturdu.

Bestesi Turgay Salim’e, sözleri ise Bülent Fevzioğlu’na ait olan türkünün, müzik yönetmenliği ve aranjörlüğünü Coşkun Karademir’in üstlendiği güçlü bir ekip çalışmasıyla hayata geçirildi.