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        Haberler Müzik Turgay Salim, yeni şarkısını dinleyicilerle buluşturdu

        Turgay Salim, yeni şarkısını dinleyicilerle buluşturdu

        Türk Halk Müziği ozanı Turgay Salim, 'Mağusa Şehri Kal-a'yı dinleyicilerle buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 20:25 Güncelleme: 06.12.2024 - 20:25
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        Yeni şarkısını dinleyicilerle buluşturdu
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        Kıbrıslı Türk Halk Müziği ozanı Turgay Salim, geçmişin masumiyetine ve kaybolan gençlik günlerine duyulan derin özlemini Kıbrıs'ın kültürel mirasını yansıtan şehriyle anlattığı yeni türküsü 'Mağusa Şehri Kal-a'yı dinleyicilerle buluşturdu.

        Bestesi Turgay Salim’e, sözleri ise Bülent Fevzioğlu’na ait olan türkünün, müzik yönetmenliği ve aranjörlüğünü Coşkun Karademir’in üstlendiği güçlü bir ekip çalışmasıyla hayata geçirildi.

        Türkünün derinlikli hikayesi, Kutay Alicik’in yönetmenliğini yaptığı ve Mağusa’nın büyüleyici atmosferinde çekilen video klip ile izleyenleri eşsiz bir görsel yolculuğa çıkarıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Turgay Salim
        #Mağusa Şehri Kal-a
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