Turgay Yıldız kimdir? Turgay Yıldız ölüm sebebi nedir? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bir süre önce kalp spazmı geçiren ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Turgay Yıldız'dan bugün acı haber geldi.

TURGAY YILDIZ ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Bir süre önce kalp spazm geçiren ve yoğun bakımda tedavi gören tiyatrocu Turgay Yıldız 56 yaşında hayatını kaybetti.

TURGAY YILDIZ KİMDİR?

Oyuncu Turgay Yıldız, 3 Mart 1965’ tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1986–87 öğretim yılında A.Ü. D.T.C.F Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.TRT Ankara Televizyonu’nda metin yazarlığı, oyunculuk, program sunuculuğu gibi görevler üstlendi. Flash TV’de dört buçuk yıl (1994–1999) Nargile Kahvesi, Sabah Kahvesi, Bizim Bakkal, Akşam Traşı, Düm Teke Tek isimli programların yapımcılığını ve sunuculuğunu Bahadır Tokmak ile beraber gerçekleştirdi.