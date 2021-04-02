Turgutlu'daki turşu fabrikasında uygunsuz görüntüleri paylaşan şüpheli serbest bırakıldı

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AA

Bazı basın yayın organları ile sosyal medyada infial oluşturan turşu tankına girerek dans eden kişinin görüntülerini paylaşan İ.T, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T. serbest bırakıldı.

Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medyada infiale neden olan "turşu tankı" görüntüleri nedeniyle Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki işletme para cezası uygulanarak mühürlenmiş, görüntülerdeki A.G'nin de gözaltına alındığı açıklanmıştı.