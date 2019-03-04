Belgü, yaptığı açıklamada, 2018 yılının siyasi açıdan hareketli geçtiğini, ekonomik olarak da ağustos ayında Türkiye'nin çok farklı günler yaşadığını belirterek, buna rağmen alışveriş merkezlerinin (AVM) hemen hemen enflasyon ile doğru orantılı gelişim gösterdiğini kaydetti.

Geçen yıl ciroda bekledikleri hedeflere ulaştıklarını ifade eden Belgü, şunları söyledi:

"2018'de 130 milyar TL ciroya ulaştık. Genelde enflasyon beklentisiyle hareket ediyoruz. 2019'da 160 milyar TL ciroya ulaşmayı bekliyoruz. Ayrıca ziyaretçi sayımız da inşallah 2,4 milyara ulaşacak. Turistler lokomotif. İç piyasadaki tüketicilerin biraz daha durgun olduğunu gözlemledik. Daha önce de Rusya ile problem, bölgedeki savaş tehditleri, kalkışma olması turist sayımız azalmıştı. Şu anda net bir şekilde görüyoruz ki Türkiye'de turist sayısı artıyor. Birçok alışveriş merkezimizde ciroların yüzde 30'unun turistlerden elde edildiğini görüyoruz. Bilhassa bunu İstanbul'dan takip edebiliyoruz."

"TURİSTLER TÜRKİYE'YE ALIŞVERİŞ İÇİN GELMEYE BAŞLADI"

Belgü, dövizin yüksek olmasından dolayı turistlerin Türkiye'ye alışveriş için gelmeye başladığını anlatarak, "Döviz kurundaki farklılık bizdeki ürünlerin ucuzlamasına sebep oldu. Ayrıca enflasyonla mücadele kapsamında perakendecilerimizin büyük bölümü çok duyarlı davrandı ve indirimler yaptı. O da hem turistlerin hem de yerli tüketicinin ciddi ilgisini çekti ve ciroları artıran bir etken oldu." diye konuştu.

Türkiye'de şu anda 420 alışveriş merkezi bulunduğuna işaret eden Belgü, "2019 yılında 10-12 tane alışveriş merkezi açılmasını bekliyoruz. Zaten belli bir doygunluğa da gelmiş durumda. Biz her zaman bulunduğumuz platformlarda alışveriş merkezi yaparken yatırımcıların biraz daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Son 10 senede alışveriş merkezi sayısı çok hızlı arttı. Özellikle İstanbul, Ankara, Denizli ve İzmir'de." dedi.

Belgü, mevcut alışveriş merkezlerinin de yenilenmesinin gündeme geleceğine dikkati çekerek, tüketicinin hep en iyisini ve en yenisini istediğini, yatırımlarda biraz azalma olacağını ama mevcut alışveriş merkezlerini daha iyi noktaya getirmek için çalışacaklarını kaydetti.

Bazı alışveriş merkezlerinin yemek katlarını, bazılarının ise olduğu gibi alışveriş merkezinin tamamını yenilediğini aktaran Belgü, "Sistem dışına düşen AVM'ler de oluyor. Çok katlı alışveriş merkezleri var. Bizde 3 veya 3,5 katın üzerindeki alışveriş merkezleri verimli değil. Artık Türkiye'de büyük alışveriş merkezleri yapılıyor. Daha önce biz 5 bin metrekarenin üzerinde olan yerler için alışveriş merkezi olarak tanımlarken, artık Türkiye'de 45 bin, 60 bin metrekarelik alışveriş merkezleri yapılıyor ki bunların da her biri 200 milyon avro civarında." şeklinde konuştu.

"(KİRALAR) KURDA YAŞANAN DEĞİŞİKLİKLER PERAKENDECİYİ RAHATSIZ ETMİYOR"

Belgü, alışveriş merkezlerindeki kiralamaların Türk lirası ile yapıldığını anımsatarak, "Kurla ilgili alınan karar yatırımcılara açık pozisyon yarattı. Evet, perakendeciyle eskisi gibi tartışmıyoruz. Belli bir kur üzerinden ödeme yapılıyor. Kurda yaşanan değişiklikler perakendeciyi rahatsız etmiyor. Diğer taraftan alışveriş merkezlerinin ciddi borçları var, bu borçların hepsi dövizde ve uzun vadeli borçlar. Çeşitli finansal enstrümanlar kullanmak için bankalarla çalışıyoruz. Türkiye Bankalar Birliği de bu konuda bize yardımcı oluyor." dedi.

Bu yıl 11'incisi 5 Mart Salı günü gerçekleştirilecek AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi'nde alışveriş ekonomisinin konuşulup, tartışılacağını belirten Belgü, zirvede önemli isimlerin bulunduğunu söyledi.

"NİYETİM BAŞKANLIĞI BIRAKMAK"

AYD Başkanlığına devam edip etmeyeceğine yönelik soru üzerine Belgü, "AYD'de 4 yıl başkan yardımcılığı yaptım. 7 yıl da başkanlık yapıyorum. Keyif alarak yaptım ve güzel insanlarla çalıştım. Hem perakendeciler hem de alışveriş merkezi yatırımcıları çok yardımcı oldu. STK'larda 2 dönem veya 3 dönemden sonra başkanlık yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Niyetim başkanlığı bırakmak, kısmet olursa seçimimizi birkaç aya yapıp başkanımızı belirleyeceğiz." diye konuştu.

"DIŞARIDA YEMEK YERİNE EVDE YEME DAVRANIŞINDA ARTIŞ OLDU"

Akademetre Research Company Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Zeytin ise AVM ciro endeksinin 9 yıldır yapıldığını belirterek, 2018'deki metrekare verimliliğinin enflasyonla paralel şekilde seyrettiğini kaydetti.

Zeytin, en az büyümenin gerçekleştiği kategorinin ayakkabı ve çantada olduğunu ifade ederek, giyim kategorisinin de diğerlerine göre düşük kaldığını, en yüksek ciro büyümesinin teknoloji marketlerde olduğunu söyledi.

Hipermarket kategorisinin önemli büyümelerin olduğu bir segment olduğunu aktaran Zeytin, "Hipermarket harcamalarında enflasyonun yüzde 7 üzerinde bir ciro anlamında verimlilikte artış gözlemliyoruz. Yeme içme alanlarında ise 6 puanlık bir düşüş gözlemliyoruz. Tüketici bilinçli davrandı, dışarıdan yeme içme harcamalarını kısarak marketlerden alışveriş yapıp evinde tüketmeye yöneldi. Dışarıda yemek yerine evde yeme davranışında artış olduğunu görmekteyiz." diye konuştu.



