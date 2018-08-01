yüksek hesap
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

Turiste yüksek hesaba ceza

İstanbul'da yılın ilk yarısında turistlere yüksek hesap yazan, hanutçuluk yapanlara 2 milyon liranın üzerinde para cezası uygulandı. İstanbul Valiliği, kent genelinde turizmde olumsuzluk yaşanmaması için kaçak acenta, rehber, hanutçu, yüksek hesap çıkaranlar ve günübirlik kiralık ev konularını sıkı denetime tabi tutuyor

01.08.2018 - 09:31 | Güncelleme: AA

Valiliğin bu kapsamdaki görevlendirmesiyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde 15 kurumun katılımıyla ilk 6 ayda yapılan denetimlerde, ilgili birimlerin katılımıyla turizm sektöründeki kaçak acenta, barlar, gece kulüpleri ve turistlere yönelik faaliyet yürüten mekanlar kontrolden geçirildi.

Özellikle yasalara aykırı transfer faaliyetleri yapanlar ile hanutçular, seyyar satıcılar, dilenciler ve yüksek hesap uygulayan mekanlar sıkı denetlendi. Turizmle ilgili olumsuzlukların ortadan kaldırılmasının amaçlandığı denetimlerde yasalara uymayanlara para cezası kesildi.

2018 yılının ilk altı ayındaki denetimlerde araç ve acenta sahibi ile hanutçuluk yapan, turistlere yüksek hesap uygulamasında bulunan 2 bin 638 kişiye 2 milyon 55 bin 503 lira ceza kesildi. 2017 yılının tamamında ise ceza miktarı 2 milyon 925 bin 979 lira olmuştu.

39 ilçenin Kaymakamlık ve belediyeleriyle birlikte oluşturulan denetim komisyonları vasıtasıyla, günübirlik kiralanan evler de sıkı denetime tabi tutuldu.

Gelen şikayetler, internet siteleri üzerinden yapılan taramalar ve bildirilen ihbarlar neticesinde gayri resmi günübirlik kiralanan evlerle ilgili yasal işlem yapıldı.

Yılın ilk 6 ayında denetlenen 13 bin 10 günübirlik kiralık evle ilgili toplam 18 milyon 648 bin 818 lira idari para cezası uygulandı.

2017 yılındaki denetimlerde günlük kiralık evlerle ilgili 21 milyon 689 bin 988 liralık idari para cezası yazılmıştı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, AA muhabirine yapığı açıklamada, turizm sektöründe olumsuzlukların yaşanmaması için gerekenlerin yapıldığını söyledi.

Yılın ilk altı ayında, kurallara aykırı davranan, kurum, kuruluş ve kişilere ciddi idari para cezalarının verildiğini hatırlatan Yılmaz, denetimlerin artarak devam edeceğini kaydetti.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Bu Konu İle İlgili Haberler
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.