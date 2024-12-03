Turistik Tuz Ekspresi, 101 engelli birey ile sefere çıktı

7,4 MİLYON ENGELLİ YOLCU ÜCRETSİZ SEYAHAT ETTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşların önündeki engelleri kaldırmak, hayata katılımlarını teşvik etmek için önemli çalışmalar yaptıklarını aktaran Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

“2021-2025 yıllarını kapsayan 5 yıllık Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planımız ile herkes için erişilebilir eşit koşullarda, kesintisiz, güvenli ve bağımsız şekilde bir ulaşım sistemi oluşturulmasını amaçladık. Devletimizin engelli vatandaşlarımıza sunduğu ücretsiz seyahat hakkı kapsamında 2017-2024 yılları arasında YHT ve ana hat trenlerinde 7,4 milyon engelli yolcumuzu ücretsiz seyahat hakkından yararlandırdık.”