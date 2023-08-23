Turistler Boztepe'den manzara izlemeden Ordu'dan ayrılmıyor

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Gayet memnun kaldık yani. Karadeniz'in doğasını gerçekten görmek lazım. Birileri anlatır ancak insan kendisi bizzat görmeli. Görülmesi gereken muhteşem bir doğası var deniziyle yeşiliyle ormanlarıyla suyuyla güzel."

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Ekinci, Karadeniz'in plajlarının da çok güzel olduğuna işaret ederek, "Genelde herkes Akdeniz plajlarını söylüyor ama biz Ordu Perşembe'de kamp yaptık. Gayet güzel yani kumu çok güzel, fazla dalgalı değil. Kamp alanıyla deniz birbirine çok yakın. Akdeniz'e alternatif düşünenler için uygun bir yer" ifadesini kullandı.

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Antalya'dan turla bölgeye gelen Zehra Danış ise teleferikle çıktıkları Boztepe'nin çok güzel olduğunu aktardı. Yaklaşık 6 yıl önce de ziyaret ettiği Ordu'yu çok sevdiğini, bu nedenle tekrar gelmek istediğini anlatan Danış, "Teleferikle buraya çıkmak çok güzel, muhteşem bir şey. Buraya gelip görme sebebim özellikle buydu, teleferiğe binerek buradan hem fotoğraf çekmek hem de güzel anılar biriktirmek" dedi.

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