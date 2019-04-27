Kaza, Kahta ilçesi Nemrut Dağı yolu Arsemia Ören Yeri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nemrut Dağı’na turistik gezi için gelip günbatımını seyrettikten sonra şehre geri dönen minibüs yolda şarampole yuvarlandı.

















İlk bilgilere göre, yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlanan araçta bulunan 11 turist ile şoförü olmak üzere 12 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.