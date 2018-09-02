Kaza, Üzümlü Mahallesi Altı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde Iraklı turistlerin bulunduğu Muzaffer B. yönetimindeki safari cipi, kontrolden çıkınca takla attı.

Kaza sonrası araç şoförü Muzaffer B.(57) ile araçta yolcu olarak bulunan Irak uyruklu Haoraz Fouad Hamasadeq (22), Iman Najah (29), Halak Hilmi Nafia (29) , Ali Omar Ali Hussein Alsaadı ( 34) ve Ali Omar Ali Alsaadı (9) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı turistler çevredeki hastanelere ambulanslarla kaldırıldı. Ağır yaralanan 9 yaşındaki Ali Omar Ali Alsaadı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hafif yaralandığı öğrenilen sürücü Muzaffer B. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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