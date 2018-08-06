“BÖLGEDE HUZUR VE GÜVEN VAR"

Nemrut Krater Gölü
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Turistlerin kamp için yeni gözdesi: Nemrut Krater Gölü

Dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olma özelliğine sahip olan doğa harikası Nemrut Krater Gölü, kamp yapmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin yeni gözdesi haline geldi

06.08.2018 - 10:37 | Güncelleme: İHA

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü, bu günlerde şehrin gürültüsünden sıkılan, bir nebze olsun kafa dinlemek isteyen, huzur arayan yada temiz doğa havası solumak isteyen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Özellikle hafta sonları kimisi bisikletle, kimisi yürüyerek ve kimisi de kiraladıkları araçlarla Nemrut Krater Gölü’nün yolunu tutan yerli ve yabancı turistler gündüz doğa harikası bu yerine tadını çıkarırken burada kamp yapmayı da ihmal etmiyor. Geceyi Nemrut Krater Gölü’nün hemen yamacına kurdukları çadırlarda geçiren doğasever turistler geceyi doğa ile baş başa geçiriyor. Gece geç saatlere kadar yaktıkları ateşin etrafında şarkılar seslendiren turistler, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Dağı ile Nemrut Krater Gölü'nde keyifli saatler geçiriyor.

“NEMRUT'UN GÜNDÜZÜ AYRI GECESİ AYRI GÜZEL"

Nemrut Krater Gölü’ne gezi düzenleyip gece kamp yapan grup üyelerinden Ömer Uğur, adeta bir doğa harikası olan Nemrut Krater Gölü’nün gündüz ayrı, gece ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi. Yakın arkadaşlarıyla birlikte sık sık Nemrut Krater Gölü’ne doğa yürüyüşleri ve gezi programları düzenlediklerini ifade eden Ömer Uğur, “Son yıllarda ise geceyi kamp yaparak geçirmeye başladık. Gündüz burada bir yandan gölde yüzerken diğer yandan ise mangal yakıp piknik yapma imkanı buluyoruz. Yine aynı şekilde doğa yürüyüşü ile spor yapıp, buranın ter temiz havasını içimize çekiyoruz. Burada hem stres atıp, kafa dinliyoruz, hem de şehrin kalabalığında uzak vakit geçirip dinlenme fırsatı buluyoruz. Gece ise yaktığımız kamp ateşi etrafında toplanıp dostlarımızla gece geç saatlere kadar sohbet ediyoruz. Geceyi ise kurduğumuz çadırlarda yatarak geçiriyoruz. Her şey çok güzel oluyor. Gerçekten burası gece kamp yapmak için en uygun mekanlardan biri, bu sebeple herkese tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

Geceyi Nemrut’ta kamp yaparak geçirenlerden Halis Ölgen ise, Nemrut Krater Gölü’nü keşfettikten sonra kamp yapmak için artık çok uzaklara gitmeye gerek kalmadığını belirtti. Nemrut Krater Gölü’nde bir doğaseverin arayabileceği her şeyin mevcut olduğunu dile getiren Ölgen, “Nemrut Krater Gölü anlatılmaz ancak yaşanır. Bizler tecrübe ederek yaşadık, herkeste bunu yaşasın istiyoruz. Bu yüzden şehrin gürültüsünden sıkılan, bir nebze olsun kafa dinlemek isteyen, huzur arayan yada temiz doğa havası solumak isteyen herkesi buraya davet ediyoruz” dedi.

“BÖLGEDE HUZUR VE GÜVEN VAR"

Bitlis Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan da, bölgeye huzur ve güvenin gelmesiyle birlikte insanların ön yargısının da değiştiğini ifade ederek, “Her geçen gün bölgemizdeki yerli ve yabancı ziyaretçi sayısı artıyor. Buraya gelenler hem tatil yapıyor hem de tarihi ve doğal güzellikleri yerinde görme imkanı buluyor. Yazı burada değerlendirenlerin yanı sıra, kısa süreli kamp yapmak için ya da günübirlik gelen ziyaretçilerimiz var. Bu anlamda Van Gölü sahilleri ile Nemrut Krater Gölü Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor. İnsanlar artık yüksek rakımlı bölgede doğayla iç içe deniz keyfi yapıyor. Bizlerde doğa ile baş başa vakit geçirmek isteyen herkesi ilimizin güzelliklerini görmeye ve keşfetmeye davet ediyoruz" biye konuştu.


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