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"Kuymak, kaygana gibi yöresel lezzetleri de çok güzel. Bence tarihi yaşamak, mavi ve yeşili görmek, sıcakkanlı insanlarla iç içe olmak isteyenler için burası çok güzel bir fırsat. Her şeyi çok güzel. Nasıl ki İzmir'in Alaçatı sokakları varsa burada da Akçaabat'ın Ortamahalle sokakları var. Oradan bir farkı yok. İnsanlara tavsiye ediyorum, gelip mutlaka burayı görmeliler."