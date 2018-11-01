Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, 1988'de büyük bölümü kentsel sit alanı ilan edilen ve tarihi dokusu korunan Ortamahalle, her mevsim yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor
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Osmanlı dönemine ait evler, konaklar, çeşmeler, sokaklar ve mahalle kültürünün bir bütün halinde sergilendiği Ortamahalle, tarihi dokunun bugüne kadar aktarılabildiği nadir yerleşim yerleri arasında bulunuyor.
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AA'nın haberine göre Arnavut kaldırımlı sokakları, dik yokuşları ve dar meydanlarıyla tarihi görünümünü koruyan mahalle, Osmanlı döneminin yanı sıra Roma ve Bizans gibi farklı medeniyetlerin de izleri taşıyor.
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Karadeniz'e gelen turistlerin son yıllarda ilk tercihleri arasında yer alan Ortamahalle, Osmanlı konut mimarisinin tipik özelliklerini taşıyan 120 tarihi evi ve restore edilen 8 konağıyla turistlere ev sahipliği yapıyor.
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Ziyaretçi potansiyeli giderek artan ve turizmde adından söz ettiren mahalle, misafirlerine her mevsim eşsiz manzarasıyla tabiat ile iç içe vakit geçirme, konaklama ve yöresel lezzetleri tatma imkanı sunuyor.
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Uzaktan bakıldığında, yağlı boya tabloyu andıran tarihi Ortamahalle, gerek film yapımcılarının gerekse yerli ve yabancı turistler ile ilçeye gelen fotoğraf sanatçılarının ilk adresi oluyor.
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"ÖZELLİKLE HAFTA SONLARI ÇOK KALABALIK"
Tarihi Ortamahalle'deki işletmecilerden Yaşar Turhan, yaptığı açıklamada, kayınvalidesine ait tarihi konağı restore ederek üst katını ev, alt katını ise restoran ve kafe olarak kullandıklarını söyledi.
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Ortamahalle'nin tarihi bir yer olduğunu dile getiren Turhan, "Binamız da tarihi bir bina. O yüzden içini ve dışını restore ederek turizme kazandırdık. Akçaabat Belediye Başkanımız Şefik Türkmen'in de tanıtıma yönelik yaptığı çok güzel çalışmalar var. Bu sayede ilgi giderek artıyor. Mutluyuz." ifadelerini kullandı.
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Turhan, yaz turizm sezonunun yoğun geçtiğini belirterek, şöyle devam etti:
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"Turistlerimiz her mevsim geliyor. Özellikle hafta sonları çok kalabalık oluyor. İnsanlar geliyor, mahalleyi geziyor, yöresel lezzetleri tadıyorlar, ilgileri de bizleri sevindiriyor. Ortamahalle eşsiz manzarası, yöre kültür ve lezzetleriyle gerçekten görülmeye ve gezilmeye değer bir turizm alternatifi."
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"Bu güzellikleri herkesin görmesini istiyoruz. Gelenlerin memnuniyet oranının yüksek olması da bizleri sevindiriyor. Amacımız gelen misafirlerimizin buradan memnun ayrılabilmelerini sağlamak ve onlara Ortamahalle'nin güzelliklerini sunabilmektir. Elimizden geleni de bu kapsamda yapıyoruz."
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Sezonda en çok Körfez ülkelerden turistleri ağırladıklarına işaret eden Turhan, "Tanıtıma biraz daha ağırlık verilirse daha da güzel olacağına inanıyorum. Çünkü burası gerçekten turistler için inanılmaz bir fırsat. Buraya gelen kişi hem tarihi bir mahallede gezebiliyor hem konaklayabiliyor hem de eşsiz manzara eşliğinde yöresel lezzetleri tadabiliyor. O yüzden turizmden daha fazla pay alınabileceğine inanıyorum." dedi.
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"ORTAMAHALLE GÖRÜLMEYE DEĞER BİR YER"
Yerli turistlerden Dilek Tüysüz de ilk defa Ortamahalle'ye geldiğini belirterek, "Gerçekten harika bir yer. Manzarası, doğası, ortamı, evleri ve konakları çok güzel. Nostalji yaşıyor insan. Herkese gerçekten burayı görmeyi tavsiye ediyorum." diye konuştu.
"Kuymak, kaygana gibi yöresel lezzetleri de çok güzel. Bence tarihi yaşamak, mavi ve yeşili görmek, sıcakkanlı insanlarla iç içe olmak isteyenler için burası çok güzel bir fırsat. Her şeyi çok güzel. Nasıl ki İzmir'in Alaçatı sokakları varsa burada da Akçaabat'ın Ortamahalle sokakları var. Oradan bir farkı yok. İnsanlara tavsiye ediyorum, gelip mutlaka burayı görmeliler."
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