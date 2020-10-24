Turistlerin yoğun olduğu caddelerde maske denetimi - EDİRNE

Edirne Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı denetimlerde, maske takma zorunluluğuna turistlerin çoğunun uyduğu gözlendi.Vatandaşlar zaman zaman caddelerde kalabalık oluştururken, ekipler maskelerini çene altına indiren veya kollarına takanlar ile sosyal mesafeye uymayanları uyardı.Yapılan denetimlerde maske kuralına uymayan 2 vatandaşa idari para cezası uygulandı.Denetimlerin düzenli olarak devam edeceği belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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