Turizm Filmleri Festivali başlıyor

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Nevşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Turizm Filmleri Festivali, bugün başlıyor. Türkiye etabında dereceye giren filmlerin 19 ülkede tanıtım fırsatı bulacağı Uluslararası Turizm Filmleri Festivali turizm sektörüne yön veren kamu kurumları, yerel yönetimler, turizm firmaları, oteller, acentalar ve hava yollarını aynı sahnede buluşturacak.

Uluslararası Turizm Film Festivalleri Komitesine (CIFFT Federasyonu) üye 18 ülkeden yönetmen, yapımcı, festival yöneticisi, sosyal medya fenomeni ve turizm sektörü temsilcilerinin katılacağı festival ülkemizin turizm potansiyelinin artırılması, turizm ekonomimizin geliştirilmesi, kültür, sanat ve tarihi zenginliğimizin dünyaya duyurulması için önemli bir fırsat sağlayacak. Festivalde yer alacak özel bölümde ise Türkiye'deki film çekim olanakları ve yeni sinema yasası ile yürürlüğe giren yabancı film teşvikleri özel olarak hazırlanan 'Filming In Turkey' internet sitesi ile birlikte tanıtılacak.

Yaşanılan salgın süreci nedeniyle tüm etkinliklerde sosyal mesafe kuralının ön planda tutulduğu festivalin film gösterimleri 16 - 17 Eylül'de açık hava gösterimi olarak Nevşehir Kalesi'nde gerçekleştirilecek. Festivalin uluslararası film yarışması ödül töreni de Paşabağları Ören Alanı'nda düzenlenecek. Törende seyahat filmleri, turizm firmaları, turizm markaları, turizm destinasyonları, şehir filmleri, bölge filmleri, ülke filmleri kategorilerinde 7 dalda 28 ödül verilecek. Festival 18 Eylül'de sona erecek.