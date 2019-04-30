Turizm geliri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan I. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,6 artarak 4 milyar 629 milyon 679 bin $ oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) %80,3'ü yabancı ziyaretçilerden, %19,7'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.
Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 4 milyar 86 milyon 903 bin $'ını kişisel harcamalar, 542 milyon 776 bin $'ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.
ZİYARETÇİLERİN KİŞİ BAŞI ORTALAMA HARCAMASI 697 DOLAR OLDU
Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 678 $, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 765 $ oldu.
ZİYARETÇİ SAYISI GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 8,5 ARTTI
Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2019 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %8,5 artarak 6 milyon 644 bin 391 kişi oldu. Bunların %82,2'sini 5 milyon 460 bin 380 kişi ile yabancılar, %17,8'ini ise 1 milyon 184 bin 11 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.
TURİZM GİDERİ GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 1,1 AZALDI
Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %1,1 azalarak 1 milyar 66 milyon 706 bin $ oldu. Bunun 899 milyon 807 bin $'ını kişisel, 166 milyon 899 bin $'ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.
YURT DIŞINI ZİYARET EDEN VATANDAŞLAR 2018 YILI 1. ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 2,5 AZALDI
Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 azalarak 2 milyon 17 bin 916 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 529 $ olarak gerçekleşti.
Turizm geliri ve gideri, I. Çeyrek: Ocak-Mart, 2019
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