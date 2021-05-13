Turizm merkezi Antalya'da Kovid-19 denetimleri sürüyor

AA

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan denetimlere katılarak salgın kurallarına uyulması çağrısında bulundu.

Kentte, birçok noktada Kovid-19 denetimleri aralıksız sürüyor. Vali Yazıcı da Ramazan Bayramı dolayısıyla, "tam kapanma" denetimlerinin uygulandığı Aksu kontrol noktasındaki polisleri ziyaret etti.

Görevlilerin ve kontrol için durdurulan sürücülerin bayramını kutlayan Yazıcı, vatandaşlardan hem salgın hem de trafik kurallarına uymalarını istedi.

Yazıcı, gazetecilere, bu yıl bayramın salgın nedeniyle kısıtlamalarla kutlandığını söyledi.

Bayramın çekirdek aileyle geçirilmesi tavsiyesinde bulunan Yazıcı, "Halkımızdan istirham ediyorum, lütfen evde kalalım, ev ziyaretleri de yapmayalım. Rakamlar düşmeye başladı, iyiye doğru gidiyoruz. İnşallah bayram sonuna kadar rakamların daha da düşeceğini umut ediyoruz." diye konuştu.

Gelecek bayramların geleneklere uygun ve daha güzel geçmesi için biraz daha sabretmek gerektiğini vurgulayan Yazıcı, bayramın İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle buruk geçtiğini, saldırıyı kınadıklarını belirtti.

Sürücülere şeker ve kolonya ikram edildi.