Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

AA

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, hafta sonları yoğunluğun oluştuğu dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara sahillerinde sessizlik hakim oldu.

Hava sıcaklığının 18 derece olduğu kentte, sahillerden sadece kısıtlamadan muaf turistler yararlanabildi.

Bazı turistler yürüyüş yaptı, bazıları da sahilde güneşlendi. Çocuklarıyla sahile gelen turistler, güneşli havanın keyfini çıkardı.

Kentteki cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Polis ve jandarma ekipleri, kent genelindeki denetimlerini sürdürdü.

- Muğla

Muğla ve turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum, Fethiye, Ortaca, Köyceğiz ile Datça'da sahiller, meydanlar ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Marmaris'in işlek yerleri Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Yat Limanı, Uzunyalı ve İçmeler sahillerindeki sessizlik dikkati çekti.

Bodrum'un ünlü Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahilleri ile kıyıdaki yürüyüş yolları da sessizleşti.

Fethiye'de de meydanlar ile sahildeki yürüyüş ve bisiklet yolları boş kaldı.

Hava sıcaklığının 19 derece olduğu kentte sahillerden sadece kısıtlamadan muaf turistler yararlanabildi.

İl genelinde kolluk kuvvetleri denetim yaptı.

Öte yandan, kısıtlamanın uygulandığı Isparta'da da normal günlerde yoğunluğun yaşandığı caddelerin sessiz olduğu görüldü.