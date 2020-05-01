Turizm merkezlerinde sessizlik hakim

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Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya'da, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile normal zamanlarda yoğunluk oluşan Sarısu ve Lara plajları boş kaldı. Kent merkezinde kalabalık olan Cumhuriyet Meydanı, Işıklar ve Kazım Özalp caddelerinde sessizlik hakim.

Polis ekiplerinin kavşaklarda tedbir alarak kontroller yaptığı kentte, kısıtlamadan istisna tutulan fırıncılar, sabahın erken saatlerinde çıkardıkları ekmekleri, araçlarda vatandaşların evlerine ulaştırdı. Vefa Sosyal Destek Grupları da kendilerine ulaşanların ihtiyaçlarını karşılamak için yine seferber oldu.

Kentteki tarım üreticileri ise tarla ve seralarda üretim yapmaya devam etti.

- Muğla'nın sahilleri boş kaldı

Muğla merkez ile turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça ve Ula'da cadde, sokak, meydanların yanı sıra sahillerin de oldukça sakin olduğu gözlendi.

Marmaris'teki Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı ile İçmeler sahilleri ile yürüyüş yolları, Bodrum'da ise Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahilleri boş kaldı.

Fethiye'de ise Beşkaza Meydanı, sahil bandındaki yürüyüş ve bisiklet yollarında sessizlik hakim. Ölüdeniz'deki sahil ve plajlar havanın güneşli olmasına rağmen en sakin günlerini yaşıyor.

,Ali Rıza Akkır,Gülsem Adam