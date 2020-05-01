Turizm merkezlerinde sessizlik hakim - drone - ANTALYA

AA

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya'da, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile normal zamanlarda yoğunluk oluşan Sarısu ve Lara plajları boş kaldı. Kent merkezinde kalabalık olan Cumhuriyet Meydanı, Işıklar ve Kazım Özalp caddelerinde sessizlik hakim.Polis ekiplerinin kavşaklarda tedbir alarak kontroller yaptığı kentte, kısıtlamadan istisna tutulan fırıncılar, sabahın erken saatlerinde çıkardıkları ekmekleri, araçlarda vatandaşların evlerine ulaştırdı. Vefa Sosyal Destek Grupları da kendilerine ulaşanların ihtiyaçlarını karşılamak için yine seferber oldu.Kentteki tarım üreticileri ise tarla ve seralarda üretim yapmaya devam etti.