Turizm merkezlerinin yer aldığı Muğla'ya girişlerde denetimler artırıldı

AA

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Muğla ile turizm merkezlerinin bulunduğu ilçelere giriş ve çıkışlardaki uygulama noktalarında denetimler artırıldı.

Jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra sağlık ekiplerinin de görev yaptığı uygulama noktalarında, vatandaşların ateşleri ölçülüyor, gerekmedikçe dışarıya çıkılmamaları konusunda uyarılarda bulunuluyor.

Vali Civelek, Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, Milas Kaymakamı Eren Arslan, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ile Söke- Milas kara yolundaki uygulama noktasında incelemelerde bulundu.

Civelek, durdurulan araçlardaki sürücüleri, gerekmedikçe evden çıkılmaması ve araç içerisinde de sosyal mesafeye dikkat edilmesi uyarısı yaptı.

Muğla'nın seyahat kısıtlaması kalkan iller arasında yer aldığını hatırlatan Civelek, şunları kaydetti:

"İlimiz girişlerindeki kontrol noktalarında, giriş yapan vatandaşların sağlık kontrolleri yapılarak, evde izlem formu imzalatılıyor. Vatandaşların 14 gün süreyle evlerinde gözlem altında kalmaları sağlanıyor ve bu kişilerin kimlik, adres ve iletişim bilgileri başta sağlık birimleri olmak üzere muhtarlar ve kolluk birimleriyle paylaşılarak, takibi sağlanıyor."

Civelek, tedbirler kapsamında görev yapan emniyet, jandarma ve sağlık personeline teşekkür etti.



