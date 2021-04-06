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Turizm potansiyelini güçlendirmek için "Mardin Turizm Platformu" oluşturuldu

İnanç ve kültür turizminin önemli noktalarından biri olan Mardin'in turizm potansiyelini güçlendirmek amacıyla "Mardin Turizm Platformu" kuruldu.

Turizm potansiyelini güçlendirmek için
AA

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Artuklu Üniversitesi ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) öncülüğünde oluşturulan platformun tanıtımı amacıyla DİKA hizmet binasında toplantı gerçekleştirildi.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, kentin tarih boyunca Babil, Asur, Selçuklu, Artuklu ve Osmanlı İmparatorluğu gibi büyük medeniyetlere ev sahipliği yaptığını, birbirinden farklı özelliklere sahip bu uygarlıkların Mardin'de derin izler bıraktığını söyledi.

Mardin'in, farklı kültürlerin, dinlerin ve insanların yüzyıllardır birlikte yaşadığı bu eşsiz ve geçmişine sadık, misafirlerini vefalı bir dost gibi her zaman kucakladığını belirten Demirtaş, sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerinin daha fazla bilinmesi ve turizm sektöründe hak ettiği yeri alabilmesi için platformu harekete geçirdiklerini kaydetti.

Platformla bütün paydaşları tek bir çatı altında toplayacak ve birlikte hareket edeceklerini belirten Demirtaş, "Mardin özelinde turizm tanıtım ve markalaşma stratejilerini birlikte oluşturacağız. Sektörde karşılaştığımız sorunlara birlikte çözüm üreteceğiz. Turizm sektörüne yönelik riskleri en aza indirmek için çalışmalar yürüteceğiz." dedi.

Turizm sektörünün gelişmesinin işsizliği azaltacağını, kentin bölgeler arası kalkınmada farklılığını olumlu yönde etkileyeceğini aktaran Demirtaş, ekonomik kalkınmanın ve gelişmenin yolunu açacağını söyledi.

"Sahip olduğu tarihi ve kültürel varlıklarının tanıtılmasıyla Mardin, Türkiye'nin en popüler turizm destinasyonlarından biri haline gelecektir." diyen Demirtaş, turizmin alt yapısını iyileştirecek tüm sektörlere gereken desteği vereceklerini anlattı.

Şehrin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini, değerlerini ve en önemlisi havası gibi sıcak ve samimi insanlarını tüm dünyanın tanıması için bütün gayretleri göstereceklerini ifade eden Demirtaş, "Mardin'i turizm sektöründe yeni bir döneme geçiriyoruz. Bu yeni dönemin ilimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, proje paydaşlarına başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ise Mardin'in sahip olduğu potansiyelinin eşsiz olduğunu söyledi.

İnanç ve kültür turizminde Mardin'in dünyanın en önemli destinasyonlarından birine dönüştüğünü aktaran Özcoşar, şöyle devam etti:

"Mardin ile ilgili ne yapılması gerekiyorsa bunu hep birlikte planlayarak kenti her alanda çok daha üst sıralara çıkarmamız gerekiyor. Mardin'in çok ciddi potansiyeli var. Turistler akın akın geliyor. Bunu belli bir düzene belli bir sisteme sahip bir şekilde daha anlamlı hale getirebiliriz."

​​​​​​​DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı ise platform olarak turizm sektöründe şehrin sahip oldukları özgün değerleri ile öne çıkartarak hak ettiği yere getirmeyi amaçladıklarını aktardı.

Alanlı, 2023 Türkiye Turizm Stratejisi belgesinde taşıdığı değer bakımından Mardin'in mutlaka ziyaret edilmesi gereken destinasyon noktası olarak belirlendiğine dikkati çekti.

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