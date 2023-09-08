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        Turizmde 2024'ün erken rezervasyonları için en hızlı hareket eden İngilizler oldu

        Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kavaloğlu, "2024'e Birleşik Krallık'tan çok ciddi rezervasyon alıyoruz. Yüzde 10'un üzerinde rezervasyon yapıldı" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 13:53 Güncelleme: 08.09.2023 - 13:53
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        Erken rezervasyonda İngilizler başı çekiyor
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        Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya'da turizmdeki hareketliliğin sürdüğünü, farklı ülkelerden misafirlerin tercihini kentten yana kullandığını söyledi.

        Antalya'ya gelen turist sayısının bu yıl 11 milyonu geçtiğini aktaran Kavaloğlu, "31 Ağustos itibarıyla birinci sırada Rusya, ikinci sırada Almanya ve üçüncü sırada İngiltere var. Yurt dışından gelen Türkler de rakamlara ilave olarak sayıldığında, Antalya olarak 31 Ağustos itibarıyla rekor yılı olan 2019 rakamını geçtik. Bu da bizim için gerçekten umut verici." diye konuştu.

        İngiltere'nin Türkiye için gelişen bir pazar olduğunu ifade eden Kavaloğlu, bunun arkasından çok önemli pazar olan Polonya'nın geldiğini anlattı.

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        İngiltere'den gelen misafir sayısının ilk defa geçen sene 1 milyonu geçtiğini vurgulayan Kavaloğlu, "Bu sene 1,5 milyona ulaşacağını bekliyorduk ama İngiltere'de son yaşanan havalimanı krizi, 140 uçağın iptal olmasına sebep oldu. Buna rağmen geçen senenin rakamlarını zaten geçecekler. İngilizlerin Antalya'ya gelişlerinin yine 1,5 milyona yaklaşacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        "DÜNYADA EN HIZLI HAREKET EDEN İNGİLİZLER"

        Kavaloğlu, erken rezervasyonların da başladığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

        "2024 yılıyla ilgili ilk rezervasyonları almaya başladık. Bu da bizim için avantaj olacak. Dünyada en hızlı hareket eden İngilizlerdir. Birleşik Krallık vatandaşları en erken rezervasyon yaptıran turist profilidir. Şu anda 2024'e Birleşik Krallık'tan çok ciddi rezervasyon alıyoruz. Yüzde 10'un üzerinde rezervasyon yapıldı. Onlar için belirlenmiş olan erken rezervasyon dönemleri var. İngilizlerin en az yüzde 10'u eylül sonuna kadar rezervasyonu yaptırmış oluyor. Ama bu oran ekim sonunda neredeyse yüzde 40'ları buluyor. Dolayısıyla daha yıl gelmeden yüzde 50 satışımızı İngiliz pazarından tamamlamış oluyoruz."

        Sağlıklı ve güvenli turizm hizmetinin ilgi gördüğünü dile getiren Kavaloğlu, Antalya'ya gelen İngiliz turist sayısının artık 1,5 milyonun altına düşmesini beklemediklerine vurgu yaptı.

        "2024'ün de turizmde rekorların kırıldığı yıl olmasını bekliyoruz"

        Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin de Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi halinde turizmde çok güzel gelişmelerin olacağını söyledi.

        Turizm sezonuna rekorlarla devam ettiklerinin altını çizen Perçin, "2024'ün de turizmde rekorların kırıldığı yıl olmasını bekliyoruz." dedi.

        Perçin, İngiltere'nin Türkiye için yükselen bir pazar olduğuna işaret ederek, kasımda Londra'da düzenlenecek turizm fuarına turizmciler ve TÜRSAB üyeleri olarak geniş katılım sağlayıp çalışma yapacaklarını anlattı.

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