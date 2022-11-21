Artış sürüyor

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Ocak - Ekim 2022 verilerine göre Türkiye’yi bir önceki yılın aynı dönemine oranla % 88.14 artışla 39 milyon 613 bin 471 yabancı ziyaret etti.

Ekim ayında da yabancı ziyaretçi sayısı yine geçen yılın aynı ayına göre % 38.36 artarak 4 milyon 803 bin 198’e ulaştı.

Yılın ilk 10 ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 5 milyon 274 bin 45 ziyaretçi ile Almanya birinci, 4 milyon 632 bin 712 kişi ile Rusya Federasyonu ikinci, 3 milyon 205 bin 208 kişi ile İngiltere üçüncü sırada yer aldı. İngiltere’yi Bulgaristan ve İran izledi.

Türkiye’ye Ekim 2022’de en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise 767 bin 814 ziyaretçi ile Rusya Federasyonu birinci, 746 bin 192 kişi ile Almanya ikinci, 388 bin 17 kişi ile İngiltere üçüncü oldu. Bulgaristan dördüncü, İran ise beşinci sırada yer aldı.