Turizmde EURO 2024 sonrası Avrupa pazarı yeniden hareketlendi

Denizi, kumu, güneşi, sağlıklı ve güvenli turizmi, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Antalya'ya gelen turist sayısı 17 Temmuz itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12lik artışla 7,5 milyonu geçti. En çok turist gönderen ülkeler arasında Rusya ilk sırayı alırken, Almanya ikinci, İngiltere üçüncü, Polonya dördüncü sırada kayıtlara geçti.

Almanya'da 14 Haziran-14 Temmuz'da yapılan EURO 2024 nedeniyle duraksama yaşanan Avrupa pazarı, şampiyona sonrası tekrar hareketlendi.

Yıl sonuna kadar 17 milyon turist hedefinin aşılması beklenen kentte, 18 milyon turist sayısıyla yeni bir rekora imza atılacağı öngörülüyor.

REKLAM Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, çok hareketli geçen Kurban Bayramı tatili sonrası EURO 2024'ün de etkisiyle duraklama dönemi yaşadıklarını söyledi. Şampiyonanın kaynak pazarlardan biri olan Almanya'da yapıldığını hatırlatan Kavaloğlu, "O süreçte Almanya'dan ülkemize gelişlerde yavaşlama oldu. Şampiyona sonrası temmuzun ikinci haftası itibarıyla doluluklarımız yüzde 90'ın üzerine çıktı. Şu anda Antalya'da yüksek bir sezon yaşıyoruz. Avrupa pazarı tekrar canlandı." dedi. ANTALYA'DA 1 MİLYON GURBETÇİNİN TATİL YAPMASI BEKLENİYOR Kavaloğlu, Münih merkezli Avrupa'nın üçüncü büyük tur operatörü FTI'nın iflasının etkilerini en az hasarla atlattıklarına dikkati çekti. Rezervasyonu olan turistlerin başka operatörlerle görüşülerek Türkiye'ye gelmelerinin sağlandığını dile getiren Kavaloğlu, tatillerini tamamlayan konukların sorunsuz şekilde ülkelerine döndüklerini ifade etti.

Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin Türkiye'de tatil yapmalarının önemli olduğunu belirten Kavaloğlu, şöyle devam etti: "Gurbetçilerimiz uzun süre kalıyorlar hem tatillerini yapıyorlar hem memleketlerini ziyaret ediyorlar. Bu durum turizme çok pozitif yansıyor. Hazirana kadar 600 bine yakın Avrupalı Türk Antalya'yı tercih etmişti. Bu artarak devam edecek. Avrupa'da yaşayan Türkler de EURO 2024'de mesai yaptılar. Şampiyona bittiği için artık rahatlıkla geliyorlar. Antalya'da bu yıl 1 milyon gurbetçinin tatil yapmasını bekliyoruz." "EYLÜL, EKİM VE KASIMDA HAREKETLİLİK SÜRECEK" Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı Başkanı Volkan Yorulmaz da Alman hükümetinin EURO 2024 dolayısıyla hastanelerden emniyete tüm kamu kurumlarında izinleri iptal ettiğinden Avrupa pazarının duraksadığını anlattı.