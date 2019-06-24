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HaberlerTurizm

Turizmde yeni moda dijital detoks

HABERTURK.COM

Lüks otel zincirleri, tatillerinde cep telefonları ve laptoplarından uzaklaşmak isteyen tatilciler için yeni yatırımları devreye almaya başladı. Kanadalı turizm devi Four Seasons, Seyşeller’deki Desroches Adası’nda 2018 yılında hizmete açtığı tesisinde müşterilerine ‘dijital detoks’ imkânı sunuyor

Four Seasons Seyşeller

Lüks turizmde yeni moda ‘dijital detoks’… Dünyada internet ve sosyal medya kullanımı her geçen gün artarken, her yıl tatil için on binlerce dolar harcayan müşteriler için, artık cep telefonları ve bilgisayarlarından uzaklaşmak da önemli bir ihtiyaç haline geldi. Bu ihtiyacı göz önünde bulunduran otel zincirleri de hayata geçirdikleri yeni yatırımlarda, müşterilerinin bu beklentilerine karşılık veren uygulama ve projelere imza atıyor.

OKYANUSUN ORTASINDA DİJİTAL DETOKS

Dünyada lüks turizmin en önemli temsilcilerinden olarak kabul edilen Kanadalı Four Seasons, Seyşeller’de bulunan resort projesinde müşterilerine dijital detoks imkânı sunuyor. Hint Okyanusu’nun ortasında, Afrika kıtasının 1.600 kilometre açığında bulunan Four Seasons Resort Seychelles at Desroches Island, adadaki tek otel olarak dikkat çekiyor.

ADANIN HİÇBİR YERİNDE CEP TELEFONU ÇEKMİYOR

Sadece Four Seasons müşterilerinin kullanımına açık olan adada cep telefonu kullanmak imkânsız çünkü adada bir baz istasyonu yok ve hiçbir şekilde cep telefonu çekmiyor. Dileyen müşterilere ise sadece tesis sınırları içerisinde kablosuz internet hizmeti sunuluyor.

TÜM KONUKLARIN ÖZEL BİSİKLETİ VAR

Müşterilerinin birkaç hafta da olsa yoğun teknoloji kullanımından uzak kalmasını isteyen otel yönetimi, check-in yapan her bir kişi için özel bir bisiklet tahsis ediyor; bunun yanında müşterileri için özel yoga, kano, şnorkel ve dalış aktiviteleri organize ediyor. Bunun yanında dileyen müşteriler, otelde hazırlattıkları yemek sepetleriyle Desroches Adası’nın derinliklerinde sakin ve huzurlu bir piknik yapabiliyor.

SOSYAL MEDYAYLA DEĞİL, KAPLUMBAĞALARLA İLGİLENİN!

Hint Okyanusu’nun güzelliklerini barındıran Desroches Adası’nın en önemli özelliklerinden biri de dünyada nadir olarak bulunan Aldabra kaplumbağalarına ev sahipliği yapması. 14 kilometrelik beyaz kumla çevrili yaklaşık 4 kilometrekarelik adada toplam 150 adet Aldabra kaplumbağası bulunuyor. Dileyen müşteriler, ada yönetimi tarafından özel olarak korunan kaplumbağaları besleyebiliyor ve onlarla zaman geçirebiliyor. Yaklaşık 1,2 metre uzunluğa erişebilen, ağırlıkları da 250 kilograma ulaşabilen bu Aldabra kaplumbağalarının simge isimlerinden George da ada sakinleri arasında dikkat çekiyor. 120 yaşındaki George aynı zamanda adanın da en yaşlı sakini…

YENİ RESORT PROJESİ BODRUM’A

Son dönemde resort yatırımlarıyla adından söz ettiren Four Seasons, Akdeniz çanağının en büyük resort’larından birini Bodrum’da hizmete açmayı planlıyor. Hali hazırda Türkiye’de iki Four Seasons markalı otel bulunurken, Bodrum’da 2020 yılında tamamlanması planlanan projeyle, Türkiye dünyada üç Four Seasons’a ev sahipliği yapan ender ülkelerden biri olacak. Bodrum’daki projenin yatırımcılığını ise aynı zamanda İstanbul’daki iki otelin de yatırımcısı olan Tay Group üstleniyor. Four Seasons Resort Bodrum hizmete girdiğinde, Bodrum’un da söz konusu destinasyonlar arasında yer alması bekleniyor. Dünyanın dört bir yanından önde gelen iş insanlarının Bodrum’da ağırlanacak olmasının da Türkiye’nin tanıtımına ve ekonomisine büyük katkı sunması öngörülüyor. Bodrum’daki projede de müşterilerin beklentilerine uygun olarak, otelin belli bölümlerinde dijital detoksa uygun hizmet ve uygulamaların hayata geçmesi bekleniyor.

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