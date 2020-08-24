AA

Yeni normalleşme adımlarının 1 Haziran'dan itibaren atılmasıyla önce iç pazara, ardından dış pazara yönelik turizm sezonu başladı. Uçuşların da başlamasıyla özellikle kıyı bölgelerde yabancı turist hareketliliği yaşanıyor.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye'nin turizmde çok hızlı gelişen ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dünyada ağırladığı turist sayısı bakımından altıncı, gelir noktasında ise 13. ülke olduğunu dile getiren Alpaslan, "8. Cumhurbaşkanımız rahmetli Turgut Özal'ın temellerini attığı turizmde o günlerde milyonun altında ziyaretçi sayısı, milyar doların altında turizm geliri olan bir ülkeden bugün 35 milyar dolar turizm geliri, 50 milyonun üzerinde ziyaretçisi olan ülke haline geldik." dedi.

Sektörün en parlak dönemini geçen yıl geçirdiğini anlatan Alpaslan, 2023 yılı için de dünyanın ilk 5 ülkesi arasında yer alma gibi bir hedef belirlendiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın turizmi Türkiye açısından stratejik sektör olarak ilan ettiğini ve bu doğrultuda önemli adımlar atıldığını aktaran Alpaslan, şunları söyledi:

"2023 hedefine emin adımlarla ilerlerken maalesef dünyayı etkisi altına alan salgın ile karşı karşıya kaldık. Doğal olarak turizmimiz de olumsuz yönde etkilendi ancak karantina sürecinde Bakanlık olarak sektörle ve diğer bakanlıklarla bir araya gelerek turizmin en az zaiyatla bu dönemi atlatabilmesi için Güvenli Turizm Sertifika Programı'nı başlattık."

'SAĞLIKLI TATİLİN ADRESİ TÜRKİYE'

Program sayesinde dünyaya "sağlıklı ve güvenli tatilin adresi: Türkiye" mesajını verdiklerini söyleyen Alpaslan, bu doğrultuda da hazirandan itibaren turizmin hareketlenmeye başladığını kaydetti.

Önce yerli tatilcilerin seyahat etmeye başladığını anımsatan Alpaslan, ardından Ukrayna, İngiltere ve Rusya pazarlarının canlandığını belirtti.

Almanya'nın da Antalya, Muğla, İzmir ve Aydın'ı güvenli bölge içerisine almasıyla özellikle Kurban Bayramı sürecinde ciddi bir hareketliliğin yaşandığını dile getiren Alpaslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Canlılığın kasıma ya da yıl sonuna kadar devam etmesini beklemekteyiz, göstergeler bu şekilde. Bizim açımızdan sevindirici bir durum. Salgın öncesi 60 milyon turist, 40 milyar dolar turizm hedefimiz vardı, tabii bu rakamlara ulaşmamız bu süreçte mümkün değil, hedeflerimizden uzaktayız ama en iyi rakamlarla yılı kapatmayı hedefliyoruz. Bugünden bir rakam öngörmek çok uygun değil ama gelirimizin 15 milyar doların altına düşmeyeceğini tahmin ediyorum."