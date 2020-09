"Turizmin başkenti" Antalya'nın alternatif turizm rotaları

AA

Coğrafi konumu ve fiziki şartlarıyla çok özel konuma sahip olan Antalya, yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez tatil rotasında yer alıyor.Doğal güzellikleri, denizi, tarihi dokusu ve kültürel yapısı ile "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya, sınırları zorlayan tatil imkanlarının sunulduğu beş yıldızlı konaklama tesislerinin yanında, "deniz-kum-güneş" üçlemesine alternatif turizm çeşitliliğiyle de öne çıkıyor.Antalya'daki beş yıldızlı otellerin kapılarının ardında, kavurucu sıcaklarda kar topu oynama, binlerce deniz ve tropikal iklim canlılarını inceleme, kültürleri tanıma, rafting ve metrelerce yükseklikten paraşütle uçma gibi imkanlar da bulunuyor.Dünyanın önemli turizm destinasyonların biri olan Antalya, bu özelliğiyle tarihi ve kültürel gezileri seven adrenalin ve macera tutkunu yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir tatil imkanı sunuyor.- Kentte ilgi gören bazı tesis ve turizm olanaklarıBelek Turizm Merkezindeki The Land of Legends tema park, çeşitli havuzlarıyla motor sporları gösterileri ve hızlı tren başta olmak üzere farklı eğlence ünitesi ve gösteri alanlarıyla hizmet veriyor.Ziyaretçilerini, denizaltının büyülü dünyasında yolculuğa çıkaran kent merkezindeki Antalya Akvaryum'da, binlerce deniz canlısı bulunuyor. Akvaryumun yerleşkesindeki "Kar Dünyası" yazın kar topu oynama, Wildpark ise onlarca tropikal iklim canlısını inceleme imkanı sağlıyor. Turistler, 50'den fazla dünyaca ünlü ismin bal mumu heykelinin sergilendiği "Face to Face" müzesini de ziyaret edebiliyor.- Kum heykelleri ilgi görüyorLara Birlik Plajı'nda bulunan Kum Heykel Müzesi'nde ise her yıl değişen ve geliştirilen temalarla kumdan yapılan 200'ü aşkın heykel yer alıyor. Özellikle eşsiz gün batımı manzaraları ve geceleri özel ışıklandırmalarla büyülü bir atmosfer sunan kum heykelleri, ziyaretçilerine farklı bir dünyanın kapısını aralıyor.Her dönemden oyuncağın bulunduğu Kepez'deki Anadolu Oyuncak Müzesi, içerisinde onlarca dinozor maketi olan Kemer'deki Dinopark, yetişkinler için Deepfear adlı korku parkı da ilgi görüyor.Kanyonları, akarsuları ve milli parklarıyla öne çıkan Antalya'nın hemen her ilçesinde doğa sporları için uygun ortam bulmak mümkün. Manavgat sınırları içerisindeki Köprülü Kanyon, Kemer'deki Göynük Kanyonu, 2 bin 365 rakımlı Toroslar'ın en yüksek tepeleri arasında bulunan Tahtalı Dağı'ndan yamaç paraşütü, Tahtalı ve Tünektepe teleferikleri de macera tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatıyor.Manavgat'ta hizmet veren Hip-Notics Cable Park ise su sporlarındaki deneyimini farklı bir seviyeye taşıyarak, yapay göletlerde kablolu su kayağı (wakeboard) deneyimini yaşama şansı veriyor.- Kültür-sanat olmazsa olmazYeni kültürleri tanımak ya da sanatsal etkinliklere daha fazla zaman ayırmak isteyenler içinse Antalya, tam bir kültür ve sanat şehri. Kentin kimliğini oluşturan Yörük kültürünün izlerini, hemen her alanda görmek mümkün. Bu kültür, Kemer ilçesindeki Folklorik Yörük Park'ta kurulan kıl çadırda da yaşatılıyor."Antalya'nın vahşi batısı" olarak anılan Manavgat'taki "West Virginia City" ise misafirlerine adeta bir Kovboy film sahnesinin içindeymiş gibi hissettiriyor.Anadolu'nun dört bir yanından halk dansları ve halk müziği tınılarının, batı figür ve müzikleriyle harmanlandığı Anadolu Ateşi Dans Topluluğu ile Troya gösterileri de yaz sezonu boyunca Aspendos Antik Tiyatrosu yakınındaki Aspendos Arena'da sahne alıyor.ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı tarafından kente kazandırılan Antalya Kültür Sanat ise yılın her döneminde sergiden edebiyata, sinemadan gündeme ilişkin konferanslara kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor.- "Antalya alternatifleri en bol olan turizm destinasyonlarından biri"Alternatif Turizm Etkinlikleri ve İşletmeleri Birliği Başkanı Cem Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'nın sahip olduğu doğal ve tarihi güzelliklerin yanı sıra, etkinlik ve işletmeler bazında da dünyada ön sıralarda yer aldığını söyledi.Kentin misafirlerine farklı deneyimler yaşattığını aktaran Karaca, "Su sporlarından kültür sanat programlarına, vahşi doğa temalı işletmelerden, adrenalinin en üst düzeyde yaşandığı etkinliklere kadar sahip olduğu geniş etkinlik yelpazesiyle Antalya, alternatiflerin en bol olduğu turizm destinasyonlarından biri." diye konuştu.Turistlere, otel dışındaki etkinlikler için de vakit ayırmalarını öneren Karaca, Antalya'daki otellerin sınırları zorlayan kalitede hizmet verdiğini bildirdi.Antalya'da her yaş grubuna hitap eden etkinlikler olduğuna işaret eden Karaca, "Antalya gibi sıcak bir iklimde, yaz ayında kar topu oynayabilir, derin denizlerin canlılarını yakından görebilir, dünyaca bilinen bir topluluğun dans gösterisini izleyebilirsiniz. Dünyanın en büyük kum heykel festivalinde unutulmaz fotoğraflar çekebilir, rafting, zipline ve yamaç paraşütüyle adrenalini iliklerine kadar hissedebilirsiniz." ifadelerini kullandı.