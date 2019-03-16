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Bursa'nın Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Gölyazı Mahallesi, adası, doğal güzellikleri ve tarihi dokularıyla son yıllarda şehrin gözde turizm merkezlerinden oldu.
DHA'nın haberine göre mahallede çekilen dizilerin de etkisiyle giderek popülerleşen Gölyazı'da bahar aylarının gelmesiyle ziyaretçi sayısı kat be kat arttı. Hafta sonları kısıtlı yol imkanları sebebiyle araç girişinin yasak olduğu ada üzerine kurulu Gölyazı Mahallesi'ne girmek isteyen ziyaretçiler, dakikalarca araç kuyruğunda beklemek zorunda kalıyor.
Araçlarını Gölyazı girişindeki ücretli otoparklara bırakan ziyaretçiler, yaklaşık 15 dakika yürüyerek adaya ulaşabiliyor. Gölyazı'da vakit geçirmek isteyen ziyaretçiler özellikle tekne turlarına ve organik zeytinyağı, yumurta gibi ürünlere yoğun ilgi gösteriyor.
'İLGİ ARTIŞI DİZİLERLE BAŞLADI'
Gölyazı Mahalle Muhtarı İbrahim Şahin, mahalleye ilginin son yıllarda arttığını belirterek, "Mahallemize olan ilgi burada çekilen dizilerle artmaya başlamıştı. Gölyazı, ülkemiz için önemli bir turizm merkezidir. Tarihi güzellikleri ve doğasıyla yüksek bir potansiyele sahiptir. Hafta sonu yaşadığımız yoğunluğun yanı sıra son yıllarda hafta içinde de çok sayıda yerli ve yabancı turist ağırlıyoruz. Arap turistler de özellikle mahallemize yoğun ilgi gösteriyor. Bu yoğunluk karşısında biz de altyapı ve üstyapı çalışmaları yürütüyoruz. İnşallah bu çalışmaları tamamladığımızda buraya gelen ziyaretçilerimize daha sağlıklı hizmet vereceğiz. Kalifiye hizmet çalışmalarımız kapsamında Turizm Kalkınma Kooperatifi kuruldu. Gelen ziyaretçilerimizin en çok tercih ettiği tekne turlarına düzenlemeler yapıldı. Gölyazı'nın yerli halkı yaşanan yoğunluktan oldukça memnun. Ancak tabi ki bu yoğunluğa alışana kadar bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. İnşallah çeşitli kurum ve kuruluşlardan destek alarak bu anlamda eğitimler alıp gelen misafirlerimize daha sağlıklı hizmetler sunacağız" dedi.
Otopark imkanlarının artırıp, trafikle ilgili sorunları çözme girişiminde olduklarını belirten Şahin, "Mahallemizin girişine Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BURBAK işbirliği ile bir otopark çalışması yaptık. Bu otoparkı daha da genişletmek için girişimler sürüyor" diye konuştu.
Tekne turlarına standart getirilip daha iyi hizmet sunmayı hedeflediklerini belirten Turizm Kalkınma Kooperatifi Başkanı Atilla Yılmaz ise, "Hafta sonlarında çok yoğun oluyoruz ve bu yoğunluk giderek artıyor. Gölyazı yeni yeni keşfedilmeye başlandı. Gölyazı, değerleriyle turizme çok büyük katkılar sağlayabilecek bir merkez" diye konuştu.
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