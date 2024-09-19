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        Haberler Sağlık Türk araştırma görevlisinin ABD'de katıldığı çalışma, ilaç sektörüne katkı sağlayacak | Sağlık Haberleri

        Türk araştırma görevlisinin ABD'de katıldığı çalışma, ilaç sektörüne katkı sağlayacak

        Atatürk Üniversitesinde araştırma görevlisi Volkan Akyıldız'ın ABD'deki bilim insanlarıyla katıldığı literatüre giren çalışma, ilaç üretim maliyetini düşürüp ilaç geliştirme süresini de kısaltacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 09:22 Güncelleme: 19.09.2024 - 09:22
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        Türk araştırma görevlisinin ABD'de katıldığı çalışma, ilaç sektörüne katkı sağlayacak
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        Üniversitenin Fen Fakültesi Kimya Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışan Akyıldız, geçen yıl mayıs ayında TÜBİTAK bursu ile ABD'ye gitti.

        ABD'deki Ohio State Üniversitesindeki Doç. Dr. Christo Sevov'un yürüttüğü çalışmaya eşlik eden Akyıldız, 7 yabancı bilim insanıyla "çapraz kenetlenme tepkimeleri" üzerine çalışmaya başladı.

        Laboratuvar ortamında yaklaşık 6 ay süren yoğun çalışmanın ardından ilaçların daha kısa yoldan ve etkin sentezi için yeni bir yöntem geliştiren bilim insanlarının bu çalışması, bir süre önce dünyanın en prestijli bilimsel dergileri arasında yer alan Nature'de yayımlandı.

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        Akyıldız, doktora sırasında araştırmacılar için TÜBİTAK bursu destekli gittiği ABD'de, yaklaşık 1 yıl kaldığını ve bilimsel çalışmalara katıldığını söyledi.

        ABD'deki danışmanı Sevov'un yürüttüğü çalışmada yer aldığını anlatan Akyıldız, "Çalışmamızda ilaçların daha kısa yoldan etkin sentezi için yeni bir yöntem geliştirdik. Bu yöntemle önceden neredeyse imkansız olarak görülen bazı reaksiyonlar mümkün hale geldi. Bu çalışma ilaç endüstrisinin işine çok yarayacak ve hem ilaç geliştirme maliyetini düşürecek hem de ilaç geliştirme sürelerini kısaltacak" dedi.

        Akyıldız, çalışmanın tamamlanmasının ardından Erzurum'a döndüğünü aktardı.

        Geleneksel olarak ilaçların sentezlenmesinin yapboz parçaları gibi küçük moleküllerin bir araya getirilmesiyle oluştuğunu belirten Akyıldız, şöyle devam etti: "Bu reaksiyonları yapmak her zaman kolay değil çünkü farklı özelliklere sahip molekülleri bir araya getirmek hiç kolay değil. Ancak bizim geliştirdiğimiz yöntem, daha önce neredeyse imkansız olduğu düşünülen çok zor tepkimeleri mümkün hale getiriyor, bu da mevcut ilaçların daha etkin sentezi için çok önemli bir kolaylık sağlıyor. Bu hem süreci kısaltıyor hem de kademeyi azalttığı için maliyeti düşürüp verimi artırıyor. Aynı zamanda yeni bir ilaç geliştireceğiniz zaman maliyeti düşürüyor ve süreyi kısaltıyor. "

        Akyıldız, bir ilaç firmasıyla ortak yapılan çalışmanın bütün ilaç endüstrisi ve firmalarına önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

        "Piyasada binlerce ilaç var ve sentezleri hem uzun süreç hem de maliyetli. Bu süreçleri kısaltma ve maliyeti düşürme açısında çalışma oldukça önemli" diyen Akyıldız, çalışmasına katkı ve destek veren Atatürk Üniversitesi ve Fen Fakültesi Dekanlığına, doktora tez danışmanı Prof. Dr. Nurullah Saraçoğlu ve danışmanı Sevov'a teşekkür etti.

        Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlua da bilim dünyasına katkı sunacak her türlü çalışmanın destekçisi olacaklarını belirterek, Akyıldız'ı değerli çalışmasından ötürü tebrik etti.

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